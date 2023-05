Bericht: Leverkusen holt Benfica-Linksverteidiger Grimaldo

Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger ist Bayer Leverkusen offenbar in Portugal fündig geworden.

Lissabon -Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger ist Bayer Leverkusen offenbar in Portugal fündig geworden.

Wie die Sportzeitung „A Bola“ berichtet, wechselt Alejandro Grimaldo im Sommer ablösefrei von Benfica Lissabon in die Fußball-Bundesliga. Demnach habe der 27-jährige Spanier bereits Teile des Medizinchecks absolviert und werde bei Bayer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschreiben.

Grimaldo kommt in Portugals Liga sowie in der Champions League in dieser Saison bislang auf 15 Assists und ist damit Benficas bester Vorlagengeber. Benfica-Coach Roger Schmidt und Präsident Rui Costa bemühen sich bereits seit Monaten vergeblich um eine Vertragsverlängerung des Stammspielers, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft.

Zuletzt war Grimaldo mit zahlreichen Clubs in Spanien oder England in Verbindung gebracht worden. Aber nun zieht es ihn offenbar nach Deutschland.