Bericht: Liverpool vor Premier-League-Rekordtransfer

Liverpool -Der FC Liverpool steht offenbar vor einem Rekordtransfer in der englischen Premier League. Der Club von Trainer Jürgen Klopp hat sich nach Informationen von „The Athletic“ vom frühen Morgen mit Brighton and Hove Albion auf den Wechsel von Mittelfeldspieler Moises Caicedo geeinigt und will dafür 110 Millionen Pfund (rund 127 Millionen Euro) Ablöse bezahlen.

Das wäre die höchste Summe für einen Zugang in Englands höchster Fußball-Liga. Bis zuletzt galt der FC Chelsea als aussichtsreichster Kandidat für den 21 Jahre alten Nationalspieler aus Ecuador. Liverpool und Chelsea treffen zum Saisonstart am Sonntag aufeinander.

Liverpool hat bereits Alexis Mac Allister verpflichtet, der mit Caicedo in der vergangenen Saison gemeinsam bei Brighton and Hove Albion im Mittelfeld spielte. Der bisherige Rekordtransfer für die Reds war die Verpflichtung von Virgil van Dijk, der vor fünf Jahren rund 85 Millionen Euro Ablöse kostete. Premier-League-Rekord für einen Zugang sind bislang die 121 Millionen Euro, die der FC Chelsea vor einem Jahr für Enzo Fernández an Benfica Lissabon bezahlte.