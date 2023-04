Berichte: Krisen-Hertha setzt wieder auf Retter Dardai Pal Dardai soll es bei Hertha BSC wieder richten. Einst von Fredi Bobic vor die Tür gesetzt, kommt es nun wohl zu seiner Rückkehr. Der Ungar soll die Berline... Thomas Flehmer und Jens Marx , dpa

ARCHIV - Herthas Cheftrainer Sandro Schwarz an der Seitenlinie in Aktion. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Hertha BSC vertraut in allerhöchster Not wohl wieder auf den bewährten Retter Pal Dardai. Der verzweifelte Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga trennte sich Medien zufolge am Sonntag vom glücklosen Cheftrainer Sandro Schwarz und setzt bei seinem bisher erfolglosen neuen Berliner Weg angeblich auf die ungarische Vereinsikone. Schon am Montag soll Dardai die Mannschaft erstmals wieder trainieren.