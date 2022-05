Berlin - Noch 13 Sekunden. Der Ball segelt in hohem Bogen durch die Arena in Indianapolis, segelt direkt in die Arme von Ademola Okulaja, der losgerannt ist, allen weggerannt und nun die orange Kugel in Neuseelands Korb stopft. Es sind die letzten Punkte der deutschen Nationalmannschaft in ihrem letzten Spiel bei der Weltmeisterschaft 2002. Sie gewinnt die Partie und die Bronzemedaille, eine Sensation.

Ein Jahr später, Norrköping, Europameisterschaft. Die deutsche Auswahl hat gegen Italien knapp verloren. Sie hat das Viertelfinale verpasst, ebenso Olympia 2004 in Athen, nach nur vier Spielen ist Schluss. Dirk Nowitzki, der Star des Teams, auf einen Turnkasten gestützt, von Journalisten umstellt, sucht nach Erklärungen. Okulaja nähert sich der Szenerie, klopft dem Kollegen auf die Schulter, spricht Worte des Trosts.

Erfolg und Rückschlag sind ein Begriffspaar, das sich nicht trennen lässt. Nicht im Leben eines Sportlers, in keinem Leben. Kaum jemand wusste das besser als Ademola Okulaja, der Basketballprofi, in Lagos/Nigeria geboren, in Berlin aufgewachsen und sportlich sozialisiert. Spitzname: The Warrior, der Krieger. Seinen letzten Kampf hat er jetzt verloren. Er starb in Berlin im Alter von nur 46 Jahren. Über die Todesursache ist nichts bekannt.

Beide Szenen stehen auf ihre Art für den Power Forward – die in Indianapolis und die in Norrköping. Dort, in Schweden 2003 bewegte er sich sogar noch im Moment des Scheiterns in Nowitzkis Schatten, des 2,13 Meter großen Ausnahmespielers, wortwörtlich und im übertragenen Sinn. Der Würzburger veredelte bei den Dallas Mavericks sein Talent mit Akribie und Fleiß. Als Teamkollege auf derselben Position stellte Okulaja sein breites Kreuz in den Dienst der anderen, setzte seine enorme Physis ein.

Ademola Okulaja im medialen Schatten von Dirk Nowitzki

Die hätte der 2,06 Meter große Athlet durchaus nutzen können, um auch als Solist zu glänzen, um den Ball beim run and gun während der letzten Sekunden von Indianapolis zum Beispiel mit Hokuspokus durch den Ring zu jagen, was er jedoch unterließ, weil es seine Art nicht war.

Vielleicht wäre ihm größere mediale Aufmerksamkeit zuteil geworden bei seinen 172 Länderspielen, hätte es diesen Kollegen aus der NBA nicht gegeben. Die Aufmerksamkeit der Mitspieler war ihm indes gewiss, als jemand, der ansprechbar, anspielbar war, auf den man sich verlassen konnte. Beliebt ist so jemand auch bei den Fans, die in dem Stil des Berliners wesentliche Attribute eines Straßenbasketballers erkennen mochten. Einer von ihnen? Jedenfalls einer, dem man bei den eigenen Bemühungen auf dem Freiplatz nacheifern kann.

Gelegenheit, sich mit seiner Athletik stets aufs Neue bei einem Heimpublikum einzuführen, bot sich Okulaja in seinen drei Jahrzehnten als Spieler sehr oft. 13 Stationen weist seine Karriere auf, 14 Wechsel, zweimal trat er für Alba an. In Berlin nahm seine Laufbahn als Basketballer auch ihren Anfang, einen beinah typischen Anfang für diesen Sport in der Hauptstadt. 1989 begann er beim DTV Charlottenburg, von wo aus es 1990 zum TuS Lichterfelde zu einer vierjährigen Grundausbildung ging.

Auf eine Saison bei Alba mit dem Gewinn des Korac-Cup als krönendem Finale folgten vier Jahre im Team der University of North Carolina und bei der Rückkehr nach Berlin die fast schon obligatorischen Vorbehalte damals gegen Spieler aus der College-Liga. Ein Engagement in der NBA kam nicht zustande, nicht nach der Uni-Zeit, auch später nicht.

Dabei hielt Okulaja Anfang Oktober 2000 schon einen Vertrag mit den Philadelphia 76ers in Händen. Allerdings kam er nicht zum Einsatz, der Vertrag lief im Dezember aus. Ein Jahr später waren es die San Antonio Spurs, die Interesse zeigten, doch auch dort kam es zu keinem Engagement.

Eindruck hinterließ er dennoch in Übersee. Bei Vince Carter, der lebenden NBA-Legende zum Beispiel. Der reagierte auf die Nachricht vom Tod des früheren Mitspielers an der Universität von North Carolina mit dem Tweet: „Ohne Zweifel hast Du die Leben vieler anderer mit Deiner Liebenswürdigkeit berührt.“

Okulaja ging in Europa auf Reisen, Schwerpunkt Spanien mit der stärksten Liga des Kontinents: CB Girona, FC Barcelona, Unicaja Malaga, Pamesa Valencia, dazu ein kurzes Intermezzo in Italien bei Benetton Treviso und jeweils eine Saison bei RheinEnergie Köln und Chimki Moskau, schließlich ein deutscher Meistertitel mit Bamberg, wo 2009 die aktive Karriere endete. Eine Karriere im Stakkato.

Alba-Profi Ademola Okulaja 1995 mit dem Korac-Cup.

Die Franken lösten damals den laufenden Vertrag. Auf dem Spielfeld konnte Okulaja nichts mehr für sie tun. Ein Tumor im siebten Brustwirbel war entdeckt worden. Der hatte permanente Rückenschmerzen verursacht und schließlich zu einem Bruch des Wirbelkörpers geführt. Eine Titan-Prothese gab Okulaja die Mobilität zurück, eine Chemotherapie das Leben. Die Tortur bezeichnete der Berliner später einmal als seinen bisher schwersten Kampf. „Superviel Glück im Unglück“ habe er gehabt. Als Basketballprofi kehrte er nicht mehr aufs Parkett zurück.

Und doch hat es schließlich mit der NBA noch geklappt. Dem Spieleragenten Okulaja öffnete die prominenteste Basketball-Liga der Welt ihre Türen. Er managte die deutschen Nationalspieler Dennis Schröder, Houston Rockets, und Daniel Theis, derzeit mit den Boston Celtics im Halbfinale der NBA. „Danke für alles, was du für meine Familie und meine Karriere getan hast“, schrieb Theis jetzt auf Instagram. „Du wirst immer ein Teil von uns sein, und unsere Gedanken sind bei deiner Familie.“

Auf dem Account von Ademola Okulaja steht unter seinem Namen: „Loving Father“. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.