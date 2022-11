Ausgerechnet Bayern: Ex-Alba-Kapitän Niels Giffey wechselt nach München

Auf diesen Eintrag bei Wikipedia hätten die Fans von Alba Berlin am Dienstag gerne verzichtet. Und auf den dazugehörigen Instagram-Post des FC Bayern München Basketball allemal. Dessen bäriges Maskottchen Ben schlenderte in einem kurzen Clip durch die Spielstätte des derzeit ärgsten Berliner Rivalen, setzte sich anschließend in einen Bürostuhl, um dort im beliebten Online-Lexikon nicht nur den Namen Niels Giffey zu suchen, sondern in dessen Vereinsliste als Basketballer ausgerechnet den FC Bayern München Basketball hinzuzufügen. Noch viel mehr aber dürfte es die Alba-Anhänger geschmerzt haben, ihren früheren Kapitän im roten Bayern-Trikot mit einem Lächeln im Gesicht in die Halle kommen und dort mit Ben, dem pelzigen Maskottchen, abklatschen zu sehen.

Beim Eröffnungsspiel von Alba ist Giffey noch Zuschauer

Ein Abklatschen, das einer Klatsche ins Gesicht eines jeden Alba-Fans gleichkommen dürfte. Dabei hatte Giffey doch noch das erste Saisonspiel der Berliner Ende September gegen Hamburg genau wie sie von den Zuschauerrängen in der Arena am Ostbahnhof verfolgt, unterhielt sich nach der Partie noch im VIP-Raum mit den ehemaligen Teamkollegen und Alba-Geschäftsführer Marco Baldi. Eine Woche später schaute der zu diesem Zeitpunkt noch immer vertragslose Nationalspieler im Wellblechpalast bei der 3:7-Niederlage der Eisbären Berlin gegen HC Hradec Kralove vorbei, um ein paar Tage später einen Vertrag in Spanien zu unterschreiben.

Am vergangenen Freitag teilte Giffey via Instagram ein paar bildliche Eindrücke aus Murcia, doch spanische Medien hatten bereits im Vorfeld des Wochenendes vermeldet, dass Giffey vor einem Wechsel zum FC Bayern München stehe. Vier Spiele für CB Murcia hat der 31-Jährige seit seiner Vertragsunterschrift bestritten, das letzte am Wochenende. Seit Dienstagmittag findet sich in seiner sportlichen Laufbahn nach Stationen in Lichterfelde, an der University of Connecticut, bei Alba Berlin, Zalgiris Kaunas und eben Murcia nun der FC Bayern München. „Das ist natürlich ein spezieller Schritt für mich und auch ein emotionaler, den ich lange durchdacht habe“, wird der gebürtige Berliner in der offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert.

Vertrag bei den Bayern bis 2025

Bei den Bayern kann er nun wieder in der Bundesliga und vor allem in der Euroleague spielen. „München ist jetzt eine sehr gute Option für mich, auch wegen der längerfristigen Perspektive.“ Bis 2025 hat der frühere Alba-Kapitän bei den Münchnern unterschrieben. Und als wäre das aus Sicht eines Alba-Fans nicht schon schlimm genug, spielen die Bayern am Donnerstag (20 Uhr) natürlich in Berlin.