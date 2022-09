Trotz EM-Erfolg und Basketball-Euphorie erwartet Alba eine schwierige Saison

Natürlich dauerte es am Donnerstagmorgen nicht lange, bis die EM-Euphorie spürbar und Thema wurde. Vier Tage, nachdem die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in Berlin EM-Bronze geholt hatte, lud Alba Berlin zur jährlichen Saisonauftakt-Pressekonferenz. Dort war es Präsident Axel Schweitzer, der als Erster schwärmte: „Was waren das für Erlebnisse, Emotionen und Bilder.“ EM-Eindrücke, vor deren Hintergrund Schweitzer dem Saisonstart der eigenen Mannschaft noch gespannter entgegenblicke.

Am kommenden Mittwoch, exakt zehn Tage nach dem Ende der EM, eröffnet Alba Berlin mit einem Heimspiel gegen die Hamburg Towers die Spielzeit 2022/23. Nach drei Meistertiteln in Serie genießen die Berliner Verantwortlichen dank eines kaum veränderten Kaders den ungewohnten Luxus großer Konstanz. An Herausforderungen mangelt es dennoch nicht.

EM hat die Früchte von Albas Nachwuchsförderung gezeigt

Am Donnerstag aber sprach auch Geschäftsführer Marco Baldi im digitalen Konferenzraum erst mal von der EM – von der Euphorie, aber auch von ihren Lehren. Nachdem Schweitzer zuvor bereits über die ungewöhnliche Öffentlichkeit für den Basketball sowie beeindruckende TV-Einschaltquoten referiert hatte, sagte Baldi mit Blick auf Fans, Förderer und Sponsoren: „Alle, die Basketball als Partner begleiten, haben gesehen, was möglich ist.“ Nicht zuletzt, da ist man sich bei Alba einig, weil eine Reihe von Berlinern wie Maodo Lo, Johannes Thiemann oder Franz Wagner der EM ihren Stempel aufgedrückt haben. „Das, was wir seit Jahren in der Tiefe und Breite tun, trägt jetzt Früchte“, sieht Baldi den Hauptgrund für den sportlichen Erfolg in der insgesamt verstärkten und bei Alba besonders gelebten Nachwuchsförderung.

Ebenso neu wie der sportliche Erfolg der Nationalmannschaft war in diesem Sommer die Beständigkeit bei Alba. Nach zahlreichen Umbrüchen in den vergangenen Jahren verließ diesmal einzig Oscar da Silva die Berliner Profis. Im Center Yanni Wetzell und dem Top-Talent Gabriele Procida verpflichtete Sportdirektor Himar Ojeda lediglich zwei neue Akteure. „Wir hatten das Glück, dass sich der Kader nicht allzu sehr verändert hat“, so der Spanier. Wobei Glück das falsche Wort ist: Dass Spieler wie Maodo Lo, Luke Sikma oder Jaleen Smith länger als nur für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter bei Alba bleiben, liegt an den Berliner Erfolgen und der Entwicklung zum etablierten Euroleague-Klub.

Alldem zum Trotz erwartet bei Alba nicht nur Marco Baldi „eine ausgesprochen schwierige Saison“. Sportlich dürfte hierfür allen voran der FC Bayern verantwortlich sein. Albas Rivale stellte mit viel Geld eine Mannschaft zusammen, die die Berliner Titel-Dominanz auf nationalem Parkett beenden soll. Abseits der kurzen Vorbereitung sowie hohen Erwartungen der Fans treiben Albas Verantwortliche komplizierte Themen um. „Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie entwickelt, wir haben das Thema Energie, dazu die Inflation“, sagte Baldi. Die Suche nach einer geeigneten Halle für die in die Bundesliga aufgestiegene Frauenmannschaft und die nur bis zum nächsten Jahr verlängerte Miete der Mercedes-Benz-Arena fügte Baldi der Liste hinzu.

Diese bedeutsamen Themen können Baldis Vorfreude allerdings nichts anhaben. So vertraut Albas Geschäftsführer bei ihrer Bewältigung auf Kreativität und Pioniergeist. Diese Kombination sei schließlich auch in den vergangenen Jahren „die eigentliche Kontinuität“ bei Alba Berlin gewesen, findet er.