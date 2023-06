Special Olympics: Von Frauen gemacht, für alle gedacht

Es ist nicht wichtig, auf wen man stößt – bei den Special Olympics hat jeder ein breites Lächeln auf dem Mund. Ob Athleten, Familienmitglieder, Trainer oder Volontäre: Alle sind froh in Berlin zu sein. Es gibt viele Gründe dafür, zum einem, weil man die Leidenschaft der Sportler spüren kann. Einen Schnappschuss der ersten Tage der Weltspiele stellt der Kenianer Daniel Mutiso dar, der nach dem Sieg im 800-Meter-Rennen auf die Knie fiel und anfing zu beten. Keinen interessierte der Regen, der am Dienstagvormittag auf der Leichtathletikbahn des Hanns-Braun-Stadions im Olympiapark tropfte und der Schweiß den sich der Läufer abwischte.

Bei den Weltspielen kommt es jedoch nicht nur auf die Leistung an. Es geht darum, alles zu geben und sich lieb zu haben, auch wenn man keine Medaille bekommt. Beim Wettbewerb sind die Athleten Gegner, aber nur Augenblicke, nachdem die Leistung vollbracht wird, fallen sich alle in die Arme und feuern sich gegenseitig an. Genau dieser sportliche Kampfgeist ist das Leitmotiv der 16. Internationalen Weltspiele, die in Berlin ein Zuhause gefunden haben.

Inklusion sollte der Normalzustand sein

Viele Besucher hat die Wärme überrascht, die sie in der Hauptstadt vom ersten Moment gefühlt haben. Das hätte man von den „kalten Deutschen“ nicht erwartet, sagte Federica Pavetto, die Mutter eines Schwimmers aus Italien. Das Wort Inklusion solle gar nicht mehr erwähnt werden, weil es ein Normalzustand der Gesellschaft sein sollte. Alle Menschen haben das Recht, gleich behandelt zu werden und im Leben dieselben Möglichkeiten zu kriegen.

Diesen Gedanke fasste Eunice Kennedy Shriver, die Schwester von John F. Kennedy, als sie 1968 die allerersten Spiele in Chicago eröffnete. Viele Jahren kümmerte sich Kennedy Shriver um ihre Schwester Rosemary, die seit ihrer Geburt an einer kognitiven Behinderung litt. Als Rosemary 23 Jahre alt war, ließ sie ihr Vater Joseph P. Kennedy einer umstrittenen Lobotomie unterziehen, danach war sie nicht mehr dieselbe.

Jahrelang versteckte ihr Vater sie vor der Öffentlichkeit, aber auch vor der eigenen Familie. Eunice Kennedy Shriver kümmerte sich jedoch um sie und wollte der Welt zeigen, was Menschen mit Behinderungen im Stande sind zu vollbringen. Dabei galt Sport schon damals als Medizin, für ein gesundes und fröhliches Leben. Im Laufe der Jahre wurden die Special Olympics immer berühmter und zählen heute rund sechs Millionen Beteiligte auf der ganzen Welt.

Die Frauen hinter dem Erfolg der Special Olympics

In einer frauenfeindlichen Zeit gelang es Eunice Kennedy Shriver, eine Veranstaltung zu schaffen, die keine Unterschiede erkannte. Egal ob zwischen Mann oder Frau, behindert oder nicht behindert, Jung oder Alt. In den folgenden Jahren fanden immer mehr Frauen einen Platz in Führungspositionen bei den Special Olympics. Wie Donna de Varona, eine ehemalige amerikanische Schwimmerin, die schon die allerersten Special Olympics miterleben konnte. In Berlin erinnerte sie sich während einer Pressekonferenz an die Zeit, als sie Eunice Kennedy Shriver persönlich kennenlernte.

Die Irin Mary Davis ist heute Vorstandsvorsitzende der Special Olympics und schon seit dem Jahr 1985 ein Teil der besonderen Spiele. Oder die junge Kiera Byland, eine britische Athletin, die bei den vorherigen zwei Weltspielen sechs Goldmedaillen im Radsport gewonnen hat. Heute ist die 24-Jährige im Verwaltungsrat der Special Olympics und setzt sich für Frauen in der Veranstaltung ein. Dabei erwähnte sie, dass auch Männer ein wichtiger Bestandteil von diesem Inklusionsprozess seien.

🇨🇦 Kimana Mar from @SpecialOCanada scored a massive 14.45 on ribbon for the gold medal🏅 #Berlin2023 pic.twitter.com/KVACLhapZw — Special Olympics (@SpecialOlympics) June 20, 2023

Die Wichtigkeit der Medien

Und dieser Prozess muss natürlich der ganzen Welt geschildert werden. Journalisten aus der ganzen Welt befinden sich in diesen Tagen im Mediencenter an der Messe in Berlin – in den vorherigen Jahren steigerte sich die Beteiligung der Medien an den Weltspielen.

Die Besucher der Veranstaltung können es kaum fassen, dass sie den Tag, den sie verbracht haben, noch einmal auf Sky oder in der „Tagesschau“ wieder erleben können. Athleten müssen auch die richtigen Wörter finden, wenn sie in einer Medienrunde sitzen oder einfach interviewt werden. In ihren Blicken kann man Zufriedenheit sehen und eine Entschlossenheit, die inspiriert. „Wichtig ist, dass auf Worte Taten folgen“, sagte Kiera Byland. „Denn ohne Taten, bleiben uns nur leere Worte.“