Vier Tage, 14 Sportarten, 190 deutsche Meistertitel: Berlin hat sich bei den Finals 2022 wieder einmal von seiner sportlichen Seite gezeigt. Bei tollen Bedingungen boten unter anderem das Olympiastadion, das Brandenburger Tor, die East Side Gallery und das Rote Rathaus eine perfekte Kulisse für spannende Geschichten auf dem Weg zu den Medaillen.

Ein Titel zum Geburtstag

Vor dem Schlusssprint kam bei den Triathletinnen um Laura Lindemann der Anfangssprint: Rein in den Wannsee, 70, 80 Meter durch das flache Wasser, losgekrault, und dann auch noch 74 Treppen hoch zur Radstation. Als die Spandauerin, die in Potsdam trainiert und für Potsdam startet, auf dem Rad im grünen Trikot über den Olympischen Platz so angestrengt strampelte, wie die Kinder auf dem Familiensportfest ein paar Meter weiter, um Rote-Beeren-Shake zu mixen, rief der Moderator: „Wer Laura Lindemann schlägt, sorgt für eine Überraschung.“ Es gab keine Überraschung. Einen Tag vor ihrem 26. Geburtstag gewann Lindemann ihren fünften deutschen Meistertitel über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) vor Annika Koch aus Griesheim und Nina Eim aus Potsdam. Aus den Boxen dröhnte: „Put your hands up in the air.“ Und die Siegerin war glücklich. „Das Publikum war mega cool und die Tribünen voll. Es hat sehr viel Spaß gemacht vor diesen vielen Menschen einen Wettkampf zu absolvieren“, sagte Lindemann, die sich darauf freute, an ihrem Geburtstagssonntag den neuen Grill anzuwerfen.

City-Press/Marco Leipold Einen Tag vor ihrem Geburtstag feierte Laura Lindemann im Zieleinlauf auf dem Olympischen Platz ihren Meistertitel im Sprint des Triathlon.

Mit der Liebe zur blauen Bahn

Gina im Halbfinale, Gina Richtung Aufwärmplatz, Gina schon wieder im Finale auf der blauen Berliner Bahn, Gina im Ziel mit einem Schrei, den sie so laut und impulsiv durchs Olympiastadion brüllte, dass beinahe die Videowand ins Schwingen kam: „Gina is back!“, schrie Gina Lückenkemper durchs Stadionmikrofon nach ihrem Sprint über die 100 Meter den Regenwolken hinterher, die alle Abläufe durcheinandergebracht hatten. Den Kritikern hinterher, die sie in den vergangenen zwei Jahren schon abgeschrieben hatten, den Beleidigern hinterher, die sie auf Social Media angegriffen hatten. Schnell wie der Blitz, der dann nach der Unwetterwarnung doch nicht von oben kam, elektrisierte die Sprinterin des SCC Berlin sich eben selbst: 10,99 Sekunden, eine Zeit unter 11 Sekunden, die bislang Platz drei in Europa bedeutet. „Ich liebe das Olympiastadion“, rief sie. „Ich hatte das Gefühl des Fliegens.“

Imago Auf der blauen Bahn des Berliner Olympiastadions flog Gina Lückenkemper vom SCC Berlin zum Sieg über 100 Meter und einer Zeit unter elf Sekunden.

Förderliche Regenpause

Kristin Pudenz kennt das ja aus Tokio. Dunkle Wolken. Unwetterwarnung. Regenpause. Was soll’s, dachte die 29-Jährige aus Potsdam. „Bei Olympia in Tokio habe ich auch nach einer Regenpause Bestleistung geworfen.“ Damals kamen 66,78 Meter und die Silbermedaille mit dem Diskus heraus. Am Sonnabend in Berlin war es Gold bei den deutschen Meisterschaften und Bestleistung: 67,10 Meter. Eine Ansage für die nahende WM in Eugene, USA. Hinter ihr und Shanice Craft aus Halle (64,64) kam Julia Harting mit 64,34 Metern auf Rang drei. Nachdem die Frau von Olympiasieger Robert Harting vor drei Jahren Zwillinge auf die Welt gebracht hatte, war das eine ziemlich spektakuläre Rückkehr für die 32-Jährige. „Die Gesellschaft hat ein neues Rollenbild an Leistungsfähigkeit gewonnen. Neben dem Mama-sein von Zwillingen, Profisportlerin-sein, Frau-sein und Partnerin-sein, hast du dich heute in die europäische Leistungssport-Spitze zurück gekämpft“, postete ihr Mann kurz darauf: „Du hast heute mehr geleistet als jede andere Frau in diesem Stadion.“

dpa Kristin Pudenz warf nach der Regenpause eine neue persönliche Bestweite und wurde deutsche Meisterin mit dem Diskus.

Hitze lässt selbst die Anzeigetafel flackern

Die Kulisse ging nicht symbolträchtiger für Berlin: Direkt vor dem Brandenburger Tor durften sich die deutschen Frauen und Männer im Kugelstoßen duellieren. Tribünen und eine viereckige Rasenfläche mit integriertem Ring weckten die Neugier bei Touristen und Berlinern – 31 Grad Celsius im Schatten und im Sonnenschein viel höhere Temperaturen brachten die Anzeigetafel zwischenzeitlich zum Flackern, hatten aber keine abschreckende Wirkung auf das Publikum. Das hatte zunächst Sara Gambetta und einen Tag später auch David Storl zum Titel geführt. 20,32 Meter bedeuteten für den 31-Jährigen zwar die zehnte Meisterschaft, aber: Zur WM-Norm fehlten Storl noch fast 80 Zentimeter, zur EM-Norm ein guter halber Meter. „Es hätte eigentlich noch ein Stückchen weiter gehen können“, lautete sein Fazit.

dpa/Soeren Stache Zum zehnten Mal deutscher Meister im Kugelstoßen: David Storl bei der Siegerehrung vor dem Brandenburger Tor.

Zentimeter entscheiden nach 160 Metern

Den Zielsprung hatten sie gesetzt, Peter Kretschmer ihn etwas besser getimed als Nico Pickert und sich damit den den Titel im Einer-Canadier erpaddelt. Nach 160 Metern vor der Kulisse der East Side Gallery waren es am Ende Zentimeter die erst im Foto-Finish festzustellen waren. „Nico und ich trainieren zusammen in Leipzig, wir haben öfter solche knappen Rennen. Deswegen sind wir das gewohnt, es kommt darauf an, wer die Schläge bis zum Schluss besser trifft und im Zielsprung gehört auch ein wenig Glück dazu“, sagte Kretschmer und war nach den Plätzen zwei und drei bei den Finals der vergangenen Jahre froh, im dritten Anlauf den Titel gewonnen zu haben. Große Freude herrschte auch bei Tim Hecker. Der Berliner war im Halbfinale gescheitert, gewann aber das Rennen um Bronze gegen den Potsdamer Moritz Adam und konnte sich von seiner persönlichen Fan-Gruppe, den „Hecker Ultras“, am Ufer der Spree feiern lassen.

City-Press/Moritz Eden Die Kanu-Wettkämpfe an der East Side Gallery zeigten viele Rennen, die bis zum Ende spannend waren.

Düsseldorfer Triumphe vor dem Roten Rathaus

Volle Tribünen schon bei der Vorrunde der Frauen vor dem Roten Rathaus, pumpende HipHop-Klänge vom DJ und spektakuläre Aktionen an einem Korb: Während parallel in Antwerpen die Weltmeisterschaft im 3x3-Basketball stattfand, war das Niveau auch in der deutschen Hauptstadt nicht weniger schlecht anzuschauen. Die Regeln, wie die Angriffszeit von zwölf Sekunden, die unterschiedliche Zählweise im Vergleich zum normalen Basketball oder das Ende einer Partie, das auch schon vor dem Ablauf der eigentlichen Spielzeit zu sehen sein kann, waren problemlos zu verstehen. Gewöhnungsbedürftig und an manchen Stellen etwas zu viel der Coolness dieser Sportart aber war sicherlich das Kommentieren jeder Aktion auf dem Feld von einem Moderator mit Mikrofon. Wer das ausblenden und sich auf den Sport konzentrieren konnte, sah bei den Männern und Frauen jeweils eine Mannschaft von Düsseldorf LFDY, die den Titel gewinnen konnte.