38. Titel für die Wasserballer – „Der Wahnsinn hat einen Namen: Spandau!“

Die Wasserballer von Spandau 04 sind bekannt für ausufernde Partys. Insofern war ihre 38. Meisterfeier am Sonntagabend nach der Dramatik, die das Play-off-Finale gegen Waspo Hannover geboten hatte, untypisch ruhig. „Sie fand dieses Mal mit angezogener Handbremse statt“, sagt Klubpräsident Hagen Stamm. Ein paar Bier in der Halle nach dem 12:9-Sieg im dritten Spiel, der das 3:0 in der Best-of-five-Serie bedeutete, ein bisschen Grillen am Clubhaus Alfreds auf dem Olympiagelände. Aber dann beorderte Trainer Athanasios Kechagias, der Stunden zuvor am Beckenrand von Bilal Gbadamassi und Mateo Cuk gepackt und der Meistertradition gemäß in voller Montur ins Wasser geschubst worden war, seine Spieler alle nach Hause.

Nur noch eine Champions-League-Wildcard für den deutschen Meister

Schließlich ging es am Montag um 7 Uhr für das Team schon auf dem BER weiter: Flug nach Belgrad, Champions League, letztes Hauptrundenspiel gegen VK Novi Beograd am Dienstag (19.45 Uhr). Bevor am Donnerstag der Meistertitel noch mal und vermutlich extrem gefeiert wird, wollen die Wasserballer aus Spandau international ein Zeichen setzen. Eine Chance auf die Finalrunde der Champions League haben sie zwar als Siebter von acht Teams nicht mehr – aber mit dem Schwung ihres nationalen Titels können sie für kommende Saison vielleicht Eindruck hinterlassen.

Nach einem Beschluss des europäischen Schwimmverbandes (LEN) ist die Königsklasse für deutsche Teams künftig schwieriger zu erreichen: Nur noch der Meister wird mit einer Wildcard für die Champions League ausgestattet. Für Waspo Hannover bedeutet das, anders als für Berlin in den Vorjahren, als Waspo Meister wurde, eine aufwendige und schwierige Qualifikation für die restlichen vier Plätze.

Waspos Trainer Karsten Seehafer jedenfalls war am Sonntag sehr erregt, beschwerte sich über die Unfähigkeit des deutschen Schiedsrichterwesens, die vielen Hinausstellungen gegen Hannoveraner Spieler und eine Bevorteilung von Spandau 04. „Wir haben in der Normalrunde beide Spiele gegen Waspo gewonnen und jetzt im Finale mit 3:0. Wir waren in dieser Saison eindeutig die bessere Mannschaft, auch wenn Waspo im Finale tolle Gegenwehr geleistet hat. Wir haben in den Vorjahren die Titel für Waspo auch akzeptiert“, meint Hagen Stamm dazu. „Unsere Mannschaft hat im Finale einen tollen Job gemacht und uns die internationale Präsenz gesichert.“

Tatsächlich wurden Spiel eins und zwei der Finalserie erst im Penaltyschießen entschieden. Wobei Partie zwei in Berlin wirklich dramatisch ablief: Im vierten Viertel waren noch fünf Minuten und 24 Sekunden zu spielen, als Waspo zum 11:6 traf. „Fünf Tore in fünf Minuten sind eigentlich nicht aufzuholen, weil höchstens noch sechs Angriffe möglich sind“, sagt Stamm. „Fünf Tore in fünf Minuten, das ist Weltrekord, eigentlich unmöglich, das gab es noch nie – ich habe es jedenfalls in 40 Jahren Wasserball noch nie erlebt.“

Doch die Spandauer schafften am Sonnabend in der Schöneberger Schwimmhalle das Unmögliche, holten Tor um Tor auf, tatsächlich fünf in fünf Minuten. Nach Ende der regulären 4x8 Minuten stand es demnach 11:11 – es gab wie am Mittwoch zuvor in Hannover ein Fünf-Meter-Schießen. Und da glänzte Spandaus ungarischer Torhüter Laszlo Baksa: Er hielt zwei Fünfmeter, sein Team gewann 15:13 – und Stamm tippte eine WhatsApp-Nachricht in der stand: „Der Wahnsinn hat einen Namen: Spandau!“

Am Sonntag war es dann eine Teamleistung der Wasserfreunde, die sich zu Saisonbeginn extrem gut verstärkt hatten. Bis auf drei Spieler trafen alle mindestens einmal, Roman Shepelev, Dimitri Kholod und Andrei Prioteasa kamen jeweils auf zwei Tore, zudem verdiente sich Baksa mit seinen erneut starken Paraden die Auszeichnung als Spieler des Spiels. „Er hat gehalten wie ein Weltmeister“, lobte Stamm.

„Es war mal wieder Zeit für den Titel“, fuhr der Klubpräsident fort. Zuletzt war er dreimal nach Hannover gegangen. Dieses Mal erhielten die Spandauer um Kapitän Kholod die Meistertrophäe, auf deren Spitze der galvanisierte Lederball der 1928 von Deutschland gewonnenen Weltmeisterschaft thronte.