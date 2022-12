Vom Selbstbewusstsein eines Meisters ist bei den Eisbären nichts mehr übrig

Die Berliner kommen in Schwenningen deutlich unter die Räder und suchen nach der Lösung gegen die Dauerkrise. Gibt es die am Freitag gegen Straubing?

Spielentscheidend war diese Szene im Nachgang nicht. Wer am Ende mit 2:6 unter die Räder kommt, sollte einer vergebenen Großchance nicht nachtrauern. Vielleicht aber, und gerade die Eisbären-Fans dürften sich derzeit an jeden Strohhalm klammern und nach den positiven Dingen Ausschau halten, wäre das Spiel anders verlaufen, hätte Frank Mauer in einer Zwei-gegen-null-Situation in der zwölften Minute getroffen. Wenn zwei Mannschaften, die sich im unteren Teil der Tabelle befinden, aufeinandertreffen, kann schließlich jeder Gegentreffer eine Kettenreaktion im Kopf auslösen. Schnell kommen Gedanken an die bereits zahlreich erlittenen Negativerlebnisse auf. Hätte also Frank Mauer beim Stand von 0:0 in Schwenningen in eben dieser Szene getroffen, hätten es die Eisbären sein können, die das Drittel und am Ende das Spiel gewinnen.

Eisbären fallen in Schwenningen im Schlussdrittel auseinander

Das ist natürlich alles sehr hypothetisch und hat am Mittwochabend tatsächlich ganz anders ausgesehen. Während eben nicht die Eisbären, sondern die Schwenninger diejenigen waren, die den ersten Treffer erzielten, waren die Berliner mal wieder in einem Abwärtsstrudel gefangen, aus dem sie sich im Laufe der weiteren Spielzeit nicht befreien konnten. Auf das erste, folgte schnell das zweite und kurz vor der Drittelpause auch noch das dritte Gegentor. Für mehr als ein kleines Aufbäumen im zweiten Durchgang beim Tabellennachbarn reichte es nicht. „Das war von uns einfach nicht gut genug“, sagte Serge Aubin in einem ernüchternden Statement. „Wir sind im Schlussdrittel auseinandergefallen.“ Noch einmal drei Gegentore musste der Eisbären-Trainer zur Kenntnis nehmen, das 2:6 kurz vor dem Ende hübschte den negativen Eindruck da nicht mehr auf.

Es dürfte eine sehr unruhige Nacht für die Berliner gewesen sein, bevor sie sich am Donnerstag wieder auf den Heimweg machten. Schließlich geht es am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen Straubing bereits an die nächste Herausforderung. Für Frank Mauer ist das vielleicht sogar die positive Sache, dass er über die schmerzliche Pleite, durch welche die Eisbären mittlerweile auf den drittletzten Tabellenplatz abgerutscht sind, nicht so lange nachdenken, sondern sich schon wieder auf den nächsten Gegner fokussieren muss.

Es klang aber auch nach üblichen Durchhalteparolen, als Mauer nach der Ankunft in Berlin solche Sätze sagte: „Wir müssen einfach den Mund abwischen und weitermachen. Uns auf unsere Stärken besinnen und alles, was zählt, sind drei Punkte. Wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken, wir müssen es morgen als Chance sehen, dass wir es besser machen können.“

Die Gründe für die Dauerkrise der Eisbären sind vielschichtig und bereits mehrfach aufgezählt worden. Über die Abgänge wichtiger Spieler, Zugänge, die die Abgänge nicht kompensieren können, oder die Probleme mit vielen Verletzungen wurde schon viel diskutiert. Auch die Ansätze dafür, wie man einen Weg aus der Negativspirale findet, sind nicht neu. „Wenn es für einen nicht so in die Richtung läuft, muss man sich auf die einfachen Dinge besinnen, die Kleinigkeiten, die einfachen Sachen. Und dann kommt das Selbstvertrauen zurück“, so Mauer.

Serge Aubin mahnt die Disziplin seiner Spieler an

Serge Aubin mahnt bei seinen Spielern auch die notwendige Disziplin an. „Wir wollen mit Tempo spielen, hart spielen, aber wollen nicht auf die Strafbank. Immer, wenn wir zu viele Strafen bekommen, geraten wir in Schwierigkeiten.“ Damit meint der Eisbären-Trainer nicht die Schlussphase in Schwenningen, in der die blank liegenden Nerven und der Frust über die nicht enden wollende Krise in einer Keilerei und Zeitstrafen gegen Bennet Rossmy, Kevin Clark und Rayan Bettahar zum Ausdruck kamen.

Eine Mannschaft, die bereits ohne Selbstvertrauen spielt und bei jedem Gegentor Gefahr läuft, auseinanderzubrechen, sollte vor allem in Unterzahl keine Tore hinnehmen müssen. Zwei waren es mal wieder in Schwenningen, insgesamt schon 17 sind es in der laufenden Saison – der viertschlechteste Wert der gesamten Liga. So sehr Serge Aubin von seiner Mannschaft eine gewisse Härte im Spiel einfordert, so müsse die jedoch auch schlau eingesetzt werden. „Wir dürfen aber keine Strafen nehmen, sondern müssen einfach Zweikämpfe und Laufduelle gewinnen“, so der Trainer. „Wir müssen Intensität und Leidenschaft aufs Eis bringen, aber innerhalb der Regeln bleiben.“ Und natürlich auch Chancen, wie die von Frank Mauer nutzen, um mal mit einem guten Gefühl zu starten.