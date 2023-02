Berlin erneut Final-Ort der Wassersprung-Weltcup-Serie Berlin ist auch in diesem Jahr Austragungsort des Finales des Wasserspringer-Weltcups. Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Dienstag mitteilte, werden v... dpa

Berlin -Berlin ist auch in diesem Jahr Austragungsort des Finales des Wasserspringer-Weltcups. Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Dienstag mitteilte, werden vom 4. bis 6. August die weltbesten Springer in der deutschen Hauptstadt sein. Das Finale bildet den Abschluss der Weltcup-Serie und ist zugleich die Chance zur WM-Revanche. Eine Woche vor dem Wettkampf in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark enden im japanischen Fukuoka die Weltmeisterschaften.