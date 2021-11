Berlin - Sophia hätte sterben können, als sie mit dem Kopf aufs Eis krachte: Sie erlitt eine Schädelfissur von 1,5 Zentimetern Länge. Ihre Eltern waren damals, im September 2020, daheim in Hoppegarten, als es passierte. Sie war im polnischen Torun. Und ihr Coach Stefano C., der deutsche Honorarbundestrainer für den Eistanz-Nachwuchs, ihr Betreuer beim Eistanz-Seminar in Torun – ja, wo war der eigentlich? „Nicht auf dem Eis“, bestätigt ein anderer Trainer, der zur selben Zeit Schüler in Torun betreute. C. äußerte sich auf Nachfrage dazu nicht.

Ein älterer Junge aus ihrer Trainingsgruppe trug Sophia damals vom Eis. Nachwuchs-Bundestrainer C. war, so erzählen es mehrere Beteiligte, wie oft in Torun zu spät zum Training gekommen. Im Gewusel der Kinder war Sophia gestürzt. C. hätte als verantwortlicher Trainer vor Ort die Aufsichtspflicht gehabt.

Es ist eine von mehreren, teils verstörenden Situationen mit C., von denen etliche Berliner Eistanz-Kinder aus den Vereinen Berliner TSC, SCC Berlin und SC Berlin, ihre Eltern sowie verschiedene Eistanz-Trainer in den folgenden Monaten berichten. Auch der Polizei. Gegen den Nachwuchs-Bundestrainer der Deutschen Eislauf-Union (DEU) „werden bei der Staatsanwaltschaft Berlin anlässlich mehrerer Anzeigen Ermittlungen wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen geführt“, bestätigt eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft. C. äußerte sich dazu nicht.

Protokolle über Vorkommnisse mit Trainer C.

Die Kinder- und Jugendschutzbeauftragte des Berliner TSC fertigte im Dezember 2020 und Januar 2021 von mindestens acht Kindern und Jugendlichen Protokolle über Vorkommnisse mit Trainer C. an. Laut der Protokolle habe der 34-Jährige Kindern in die Wange gekniffen, so sehr, dass es sie schmerzte. „Lächle“, habe er gefordert. Laut der Protokolle soll C. in seinem Training den „Nippeltwist“ angewendet haben, Jungen auf dem Eis, im Trainings- oder Kraftraum mit zwei Fingerknöcheln in die Brustwarze gekniffen haben, sie gedreht, gelacht haben. Von den Kindern lachte keines. Auf Nachfrage hat sich C. zu keinem dieser Vorwürfe geäußert.

Einige Monate nach dem Seminar in Torun, im Frühjahr 2021, kommt Sophia mit ihrem Rucksack aus der Eislauf-Halle im Sportforum Hohenschönhausen. Trainingsende. Am Fenster hängt ein Zettel, auf dem steht: „Eltern müssen leider draußen bleiben.“ Eine Corona-Schutzmaßnahme. Die Elfjährige steckt ihre orangen Schoner auf die Kufen. Manchmal hat sie seit dem Unfall in Polen noch Kopfweh.

Von Torun kann sie nicht viel erzählen. Ihre Eltern holten sie damals aus dem Krankenhaus heim. Und Trainer C.? Wie hat er sich allgemein beim Training in Berlin verhalten? Hat er Kinder tatsächlich angeschrien? Hat er sie, wie es in Torun angeblich der Fall gewesen sein soll, als „Bastard“ oder „Pisser“ bezeichnet? Sophia sagt, er sei öfter sehr laut geworden, aggressiv. Einmal habe sie gesehen, wie C. einem Jungen ins Ohr gebissen habe. C. schweigt zu sämtlichen Vorwürfen.

Anfragen von Politikern im Berliner Abgeordnetenhaus

Am 3. Mai 2021 stellte der FDP-Politiker Stefan Förster eine schriftliche Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus: Es geht um die Kinderschutzvorwürfe gegen den Honorarbundestrainer Nachwuchs-Eistanz. Am 31. Mai 2021 stellte der SPD-Politiker Robert Schaddach ebenfalls eine Anfrage zu „Kindeswohlgefährdung und Fehlverhalten“ besagten Trainers zu den Punkten: „1. unerlaubte Disziplinierung, 2. Drogenkonsum während der Aufsichtspflicht, 3. Körperlichkeiten wie z. B. Wangenkneifen und ,Nippeltwist‘, 4. unerlaubtes Filmen und 5. Demütigung und Beschimpfung“.

Auf beide Anfragen antwortet die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport: „Dem Senat sind die Vorwürfe bekannt.“ Zur Schaddach-Anfrage heißt es: „Der Trainer ist nicht Bediensteter des Landes Berlin. Der Landessportbund Berlin (LSB) und die Deutsche Eislauf-Union (DEU) sind mit der Aufklärung der Vorwürfe befasst. Der Senat befindet sich im Austausch mit dem LSB und der DEU.“

Auch der Kinderschutzbund ist informiert

Wie sieht so eine sportinterne Aufklärung aus? Wie reagiert das System? Meral Molkenthin, die Kinderschutzbeauftragte des LSB, ist in den Fall eingebunden. Sie habe kein Durchgriffsrecht. „Es ist eine Entscheidung des Fachverbands als Auftraggeber, was aus so einer Sache folgt“, sagt sie. Auch der Kinderschutzbund ist informiert. Ebenso Jens ter Laak, der neue Bundesstützpunktleiter. Er kam im März 2021 als Angestellter der DEU nach Berlin. Gegenüber mehreren besorgten Eltern sowie Berliner Trainern soll er die Vorkommnisse heruntergespielt haben. Zu diesem Punkt gab er auf Nachfrage keine Stellungnahme ab.

Ter Laak wird auf der DEU-Homepage als Ansprechpartner für „Safe Sport“ geführt, für den Kinder- und Jugendschutz im Fachverband. Ihm kommt eine Schlüsselposition zu. Ebenso Reinhard Ketterer, der als 2. Vorsitzender des Berliner Eissport-Verbandes (BEV) und Vizepräsident Leistungssport für das DEU-Präsidium Verantwortung für Kinder- und Jugendschutz trägt. Keiner von ihnen hat C. vorsorglich vom Eis geholt.

Im Auftrag der DEU bestätigt ter Laak, „dass wir zu Jahresbeginn Anschuldigungen gegen einen Mitarbeiter geprüft und aufgearbeitet haben. Der Abschlussbericht dazu liegt dem Deutschen Olympischen Sportbund, der Deutschen Sportjugend, dem Landessportbund Berlin, dem Olympiastützpunkt Berlin, dem Schul- und Leistungssportzentrum Berlin und der zuständigen Senatsverwaltung vor. Das Verfahren ist abgeschlossen. Die Anschuldigungen konnten nicht bestätigt werden.“

Nur wenige Kinder trainieren in der Disziplin Eistanz

Der Landessportbund Berlin widerspricht: „Der LSB hat die Deutsche Eislauf-Union schriftlich aufgefordert, eine unabhängige Aufarbeitung der Angelegenheit durch eine/n unabhängige/n Rechtsanwält*in oder eine/n unabhängige/n Sportpsycholog*in vorzunehmen. Bis diese Aufarbeitung nicht erfolgt ist, ist der Fall für den LSB auch nicht abgeschlossen.“ „Ter Laak hat sich absolut schützend vor C. gestellt und bei seinem Amtsantritt gesagt, dass es in Berlin Eistanzen nur unter der Leitung von Herrn C. geben wird“, erläutert die Berliner Eiskunstlauftrainerin Birgit Aust ihren Eindruck. „Als ‚Safe Sport‘-Beauftragter der DEU hätte Herr ter Laak aufgrund der Vorwürfe das Training mit Herrn C. bis zur Klärung aussetzen müssen.“

Der Name von C. gilt im Eiskunstlaufen als einer mit Klang. C. war 2014 bei Olympia in Sotschi für Deutschland am Start. Der Bundesstützpunkt-Status ist wichtig für die finanzielle Förderung. „Wenn der Bundesstützpunkt-Status in Berlin erhalten werden kann, dann nur mit C.“, sagt einer, der sich im Berliner Sport auskennt. Innerhalb C.s Amtszeit hörten bislang 17 der langjährig aktiven Berliner Kinder und Jugendlichen mit dem Eistanzen als Leistungssport auf. Mindestens sechs Kinder haben das Schul- und Leistungssportzentrum (SLZB) in Hohenschönhausen seither verlassen. „Es gibt sowieso nur wenige Kinder, die in der Disziplin Eistanz trainieren und gefördert werden können, man hätte diese Talente wie Goldstaub behandeln müssen“, sagt eine Trainerin, die in den vergangenen Jahren für die Leistungsentwicklung dieser Kinder tätig war.

Zwei langjährigen Trainern wurden von Bundesstützpunktleiter ter Laak ihre Posten im Berliner Verband entzogen. Lizenzierten Berliner Trainern der Disziplin Eistanz, die konstant junge Talente zu Kadersportlern ausgebildet hatten, wird seit August 2021 an den Stützpunktstandorten Paul-Heyse-Straße sowie Sportforum keine Eiszeit mehr zugestanden. Sie können dort nicht mehr arbeiten.

Er wurde in Berlin zunächst mit offenen Armen empfangen

Es sieht so aus, als habe sich das System auf C. festgelegt. Im Juni 2021 wurde C. trotz der bekannten Vorwürfe, allerdings laut LSB unter Vorbehalt, Landesverbandstrainer. In der Szene wird diskutiert, wie es sein könne, dass jemand, der im Frühjahr 2019 als Nachwuchs-Bundestrainer nach Berlin kam, im September 2020 einen LSB-Basislehrgang besucht, der erst als Voraussetzung für den C-Lizenz-Lehrgang gilt. Es stellt sich demnach die Frage, mit welcher Trainerlizenz C. sich 2019 empfohlen hat.

„Herr C. hat eine Lizenz vom Berliner Eissport-Verband (BEV)“, teilt der LSB mit. Von denjenigen, die beim BEV seit November 2017 für die Trainer-Aus- und Fortbildung verantwortlich sind, heißt es jedoch, „dass in den vergangenen Jahren bis zum heutigen Datum Herr C. an keiner Aus- oder Fortbildung, welche durch den Berliner Eissport Verband organisiert wurde, teilgenommen hat“. Auf Nachfrage, ob er eine Trainerlizenz besitze, äußerte sich C. nicht.

C. wurde in Berlin zunächst mit offenen Armen empfangen. Während der Corona-Zeit schwand die Begeisterung. Auch bei Ralf (Name von der Redaktion geändert). Ralfs Leben war ein Leistungssport-Leben, seit er vier Jahre alt war. Er träumte von Olympia, trainierte sechsmal die Woche. Anfang 2020 gewann er mit seiner Eis-Partnerin die Bavarian Open. Der 13-Jährige hat wegen C. und wegen Überlastungsproblemen am Fuß inzwischen einen neuen Weg eingeschlagen. Ohne Eistanzen. Ohne die von ihm empfundenen Demütigungen C.s, der ihm und anderen aus der Trainingsgruppe gesagt haben soll: „Dass wir scheiße sind. Dass wir alle nichts können.“ Er hat die Elitesportschule verlassen. „Ich bin genervt, traurig, deprimiert nach Hause gekommen. Ich habe immer gesagt, wie schlimm es eigentlich war beim Training“, erzählt Ralfs Eistanz-Partnerin.

Sie sah, wie C. Ralf wehgetan haben soll. „Er hat mich an den Händen gehalten und über den Tartanboden rübergezogen. Oder halt an den Füßen. Das tat weh, nicht grad wenig.“ Seiner Mutter erzählte Ralf nichts, bis sie eine Brandwunde an seinem Arm entdeckte. C. habe ihn und andere Kinder „geschubst, dass wir aufs Eis geknallt sind“, berichtet Ralf. C. äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. C. habe öfter seine Hand zusammengequetscht, sagt Ralf, was seine Eistanz-Partnerin bestätigt. Warum sollte er das getan haben? „Es hat ihm irgendwie Spaß gemacht“, formuliert Ralf seinen Eindruck. Wenn man gesagt habe, dass er aufhören solle, sagt Ralf, habe er„ sogar noch doller gemacht“.

Sie trauten sich nicht mehr, Pausen zu machen

Ein Berliner Trainer, der mit seinem Paar auf dem Eis in der Paul-Heyse-Straße war, erinnert sich an eine Situation am 1. Juli 2020, in der Ralf vor Schmerzen schrie, als ihm C. die Hand gequetscht haben soll. Später am selben Tag trat eine Sportlerin Ralf beim Ausdehnen aus Versehen auf dieselbe Hand. Der Junge bekam einen Gips. Ein Finger war gebrochen, zwei angebrochen. C. schickte Ralfs Mutter am 2. Juli eine Sprachnachricht: Ralf „hat mir gesagt wegen seines Fingers. Ich fühle mich ganz schlecht. Es tut mir sehr leid. Es war meine Schuld. Wir waren am Spielen und ich vergesse einfach, dass er so klein ist, und es tut mir wirklich, wirklich leid.“

Im September nahm Ralf am selben Seminar in Torun teil wie Sophia. Er sagt, er habe sich damals auf den Lehrgang gefreut. „Aber als ich da war, wurde mir ganz schnell bewusst, was für ein Höllentrip das werden wird.“ C. filmte Ralf und seine Eistanz-Partnerin mit seinem Handy oder iPad beim Training. Sie trauten sich nicht mehr, Pausen zu machen. Denn C. habe gedroht, ihren Eltern die Videos zu schicken, damit sie sehen, „wie schlecht wir sind, wie faul wir sind“, sagt Ralfs Partnerin. Schon vor Torun war das Verhältnis zu C. immer angespannter geworden. In Polen soll sich die Lage zugespitzt haben: Während des Workshops soll es aus C.s Zimmer nach Cannabis gerochen haben. Auch der Trainer selbst soll manchmal nach Cannabis gerochen haben, heißt es in den Kinder- und Jugendschutz-Protokollen. Und: Gegenüber den Kindern soll C. seine Emotionen nicht unter Kontrolle gehabt haben. Auf Nachfrage äußerte sich C. nicht dazu. Zwei Erwachsene, die C. gut kennen, erzählen unabhängig voneinander, dass C. kiffe. Regelmäßig.

Livia stieg nach zwölf Jahren aus dem System aus

Auch Livia (Name von der Redaktion geändert) war Eistänzerin des SCC Berlin, Landeskader. C. „hat mir gesagt, dass ich viel zu dick bin“, erzählt sie. „Es gab ein Mädchen in der Gruppe, die 1,58 Meter groß war und 39, 40 Kilo wog. Er hat gesagt, dass wir aussehen sollen wie sie.“ Als C. Livia immer wieder auf ihr Aussehen ansprach, begann sie zu zweifeln. Sie empfand seine Bemerkungen als psychische Manipulation. „Ich hatte viel zu krassen Respekt vor ihm und ich hatte Angst, dass er mir den Partner wegnimmt, weil er schon ziemlich viel Macht hat“, sagt die Schülerin. „Er hat sehr viel Druck ausgeübt“, bestätigt Livias Mutter.

Schließlich wollte C. von Livias Eltern eine Trainingskostenpauschale von 350 Euro monatlich beim SCC abrechnen. Der Verein akzeptierte seine Rechnungslegung ohne Stundenliste jedoch nicht. „Als Verein hatten wir kein Vertragsverhältnis mit dem Honorarbundestrainer, der ja ohnehin von der DEU bezahlt wird“, sagt Martina Heiland, die 1. Vorsitzende der Eiskunstlauf-Abteilung des SCC Berlin. Also habe C. verlangt, dass die Kinder in einen anderen Verein eintreten, „weil das dort mit den Abrechnungen einfacher wäre“. Livia wollte den Verein nicht wechseln, andere Kinder auch nicht. Bundestrainer C. trainierte sie daraufhin nicht mehr. An diesem Punkt stieg Livia nach zwölf Jahren Trainings-, Zeit- und Geldaufwand von heute auf morgen aus dem System aus. „Die Kinder hatten keine Wahl“, sagt Livias Mutter. Heute hat Livia mit Essstörungen zu kämpfen. C. erhöhte die Trainingskostenpauschalen zum 1. Oktober erneut.

Sophia hörte im August 2021 mit dem Leistungssport auf. Für ihre Eltern war die alternativlose Zuweisung ihrer Tochter ins Trainerteam von C., die ter Laaks Stützpunkt-Neustrukturierung fordert, nicht tragbar. Nach den Herbstferien verließ Sophia das SLZB. Ihr Vater fordert: „Wir brauchen dringend eine unabhängige Aufklärung der Causa C. und eine Suspendierung des Trainers. Im Moment bleibt uns Eltern nur die Suspendierung unserer Kinder.“