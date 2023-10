14 Minuten verändern das Spiel: Hertha BSC vergibt in Nürnberg eine Führung

Innerhalb von knapp 15 Minuten hatte sich die Partie in eine ganz andere Richtung gedreht. Aus einer Führung war für Hertha BSC nicht nur ein Rückstand geworden, sondern hatte sich die Zahl der Feldspieler von zehn auf neun reduziert. Und als der 1. FC Nürnberg in der 84. Minute auf 3:1 erhöhte, bekamen die Berliner die Quittung für einen nach der Pause mittlerweile ungewohnten Leistungseinbruch, der den Traum vom oberen Tabellendrittel erst mal etwas trübte.

Haris Tabakovic wird rechtzeitig fit

Immerhin: Auf den großen Schock vom Mittwoch hatte es schon auf der Pressekonferenz vor dem Spiel Entwarnung von Pal Dardai gegeben. „Ich glaube, es geht bei ihm mit dem Knie. Er hatte jetzt keine Beschwerden und konnte einen Tag später wieder voll mittrainieren“, sagte der Trainer von Hertha BSC zum Zustand von Haris Tabakovic. Sieben Tore in neun Zweitligaspielen hatte der 29-Jährige zum sportlichen Hertha-Aufschwung beigetragen, musste am Mittwoch aber mit einem schmerzenden Knie vom Trainingsplatz gefahren werden. Die Schmerzen im rechten Knie ließ Dardai noch auf dem Platz mit Eis behandeln, schickte seinen besten Torschützen dieser Saison dann in die Kabine und sollte mit dieser Vorsichtsmaßnahme schon vor dem Spiel am Sonntag ein goldenes Händchen beweisen.

Und auch in seinen Entscheidungen für die Partie in Nürnberg hatte der Hertha-Trainer ein gutes Näschen für die personelle und taktische Ausrichtung. Gänzlich unverändert gegenüber dem 2:1-Sieg auf Schalke vor der Länderspielpause schickte der Ungar seine Mannschaft in das nächste Spiel, um sich tabellarisch in eine noch bessere Position zu bringen. Platz sieben wäre bei einem weiteren Erfolg, dem dann vierten in den fünf zurückliegenden Spielen möglich gewesen, dementsprechend selbstbewusst gingen die Herthaner vor den zahlreich mitgereisten und lautstark unterstützenden knapp 5000 Berliner Anhängern in die Partie. In einem intensiv geführten Duell zweier punktgleicher Tabellennachbarn setzten beide Teams den Gegner bereits beim Spielaufbau unter Druck, sollten durch Pressingaktionen Fehler erzwungen werden.

Bis zur ersten wirklichen Torchance aber dauerte es eine knappe Viertelstunde. Die sollte Hertha BSC dann auch in Führung bringen. Als Initiator konnten Pal Dardai und die Hertha-Fans auf der rechten Seite ausgerechnet Tabakovic sehen. Seine Ballbehauptung und die Weiterleitung per Hacke wurden in der Statistik des Spiels nicht als Vorlage gewertet, bescherte aber Deyovaisio Zeefuik den Platz, den er, nach einem weiteren Pass von Fabian Reese, brauchte, um bis zur Grundlinie durchzumarschieren und nach innen zu flanken. Gut, dort im Fünfmeterraum hatten die Berliner auch Glück, dass Jan Gyamerah über den Ball schlug, Smail Prevljak von diesem Fehler profitieren konnte und mit der Hacke kurz vor der Torlinie zum 1:0 (15.) vollenden konnte. In seinem vierten Startelfeinsatz hatte der 28-Jährige damit zum dritten Mal den 1:0-Führungstreffer erzielt.

In einem Spiel, in dem die Gastgeber mehr Spiel hatten, war Hertha BSC nicht nur in der Front, sondern mittlerweile auch in der Abwehr deutlich stabiler als noch zu Saisonbeginn. Allen voran Marc-Oliver Kempf scheint sein mentales Tief überwunden zu haben und bildet gemeinsam mit Kapitän und Routinier Toni Leistner nicht nur ein gut nach hinten arbeitendes, sondern auch nach vorne gut einleitendes Innenverteidigerduo. Doch auch Leistner sollte gegen Nürnberg, ähnlich wie Prevljak im gegnerischen, im eigenen Strafraum als Wiederholungstäter auffällig werden. Wie schon zuletzt in Kiel war der 36-Jährige Verursacher eines Foul-Elfmeters gegen die Berliner und wohl auch deshalb als erster Gratulant bei Tjark Ernst, nachdem der Torwart von Hertha BSC den in die Mitte geschossenen Strafstoß mit dem Fuß gehalten hatte (39.).

Zwei schnelle Gegentore und eine Rote Karte gegen Hertha BSC

Obwohl die Berliner zur Halbzeit zwar in Statistiken wie Torschüssen, Ballbesitz oder Eckbällen schlechtere Werte als die Nürnberger zu verzeichnen hatten, lagen sie keineswegs unverdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel aber waren andere Faktoren gefragt – allen voran: Nehmerqualitäten. Zunächst einmal nach dem Ausgleich der Nürnberger durch Jens Castrop (59.), ganz besonders aber nachdem beide bis dahin überzeugenden Innenverteidiger zu Pechvögeln des Spiels wurden. Erst wurde Kempf durch einen schlechten Pass von Andreas Bouchalakis in die Verlegenheit eines Foulspiels vor dem eigenen Strafraum gebracht und nach Videoüberprüfung mit Rot vom Feld gestellt (67.). Und dann grätschte Leistner nach einer Flanke der Nürnberger den Ball auch noch ins eigene Tor (72.). Hertha wehrte sich zwar bis zum Schlusspfiff, konnte aber den Treffer von Daichi Hayashi (84.) und die Entscheidung nicht verhindern.