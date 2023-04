Konzentrische Kreise: Pal Dardai soll Hertha BSC jetzt retten

Pal Dardai ist im Olympiastadion zuletzt öfter von der Fernsehkamera gesucht und groß ins Bild gezoomt worden. Neben ihm auf der Tribüne saß meistens Monika, seine Frau. Und beide schauten, mal mit stolzem, mal mit bangem Blick dabei zu, was ihr Sohn Marton und all die anderen Fußballprofis im Trikot von Hertha BSC auf dem Rasen so taten.

Einen Job hatte Pal Dardai bei Hertha seit November 2021 nicht mehr. Der frühere Manager Fredi Bobic hatte den früheren Hertha-Spieler und Hertha-Coach entsorgt, mit Abfindung natürlich. Aber jetzt ist Bobic weg – und Pal Dardai wieder da. Nicht nur als Spielervater auf der Tribüne, sondern als Kommandogeber auf der Trainerbank.

Pal Dardai tritt bei Hertha zum dritten Mal als Retter an

Für die verbleibenden sechs Spiele soll der 47 Jahre alte Ungar den Platz von Sandro Schwarz einnehmen und Herthas Fußballer vor dem Abstieg bewahren. So wie schon in der Saison 2014/2015. Und in der Saison 2020/2021. Da geht es der aktuellen Entwicklung bei Hertha BSC ähnlich wie dem Zigarrenrauch, den Pal Dardai nach seiner zweiten erfolgreichen Rettungsmission im Garten eines schicken Berliner Hotels genüsslich in den Himmel blies: Beides verläuft in konzentrischen Kreisen.

Jetzt tritt Pal Dardai zum dritten Mal als Retter an. „Alle kennen meine Beziehung zu Hertha BSC, deshalb musste ich auch nicht lange überlegen, als der Anruf kam. Es sind noch sechs Spiele, eventuell auch noch zwei mehr, und ich werde mit dem Team alles daransetzen, dass Hertha BSC in der Bundesliga bleibt“, ließ der Rekordspieler der Berliner, der seit 1997 dem Verein angehört, am Sonntag wissen. „Das wird keine einfache Aufgabe, aber ich freue mich darauf.“

Nach der desaströsen 2:5 (1:2)-Niederlage gegen Schalke 04, die Hertha auf den letzten Tabellenplatz rutschen ließ, musste sich etwas tun. Fünf Treffer in Gelsenkirchen zu kassieren – „das war ein richtiger Schlag in die Fresse“, sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber am Freitagabend, „wir sind brutal enttäuscht.“ Schalke schoss fast ein Fünftel seiner bisherigen Saisontore in dieser Partie. Und Schwarz ahnte wohl schon, dass sich ein Ende seines Arbeitsverhältnisses abzeichnen würde. „Das ist realistisch. Ich bin in der Verantwortung“, sagte er bei Dazn.

Am Samstagvormittag wurde Schwarz auf dem Vereinsgelände gefilmt, wie er nach einem langen Gespräch mit dem Trainerteam und Weber in seinen schwarzen SUV stieg – und offenbar schwer in schweren Gedanken beim Ausparken beinahe seinen Assistenztrainer Volkan Bulut anfuhr. Es sei „legitim und die Verantwortung des Klubs, sich Gedanken zu machen“, hatte der glücklose und zuletzt mehr und mehr ratlose Coach nach dem sechsten Spiel ohne Sieg gesagt.

Dazu hielt die Partie in Gelsenkirchen, bei der Hertha ein katastrophales Defensivverhalten zeigte, auch noch eine Berlin interne Demütigung parat: Vier der fünf Schalker Tore wurden von ehemaligen Union-Profis geschossen (zwei von Marius Bülter, je eines von Tim Skarke und Simon Terodde), das fünfte steuerte Marcin Kaminski bei. Stevan Jovetic kurz vor dem Pausenpfiff und Marco Richter kurz vor Ende der Partie trafen für die Berliner. Dabei hatten die Blau-Weißen im Verlauf der Woche immer wieder betont, wie wichtig die Partie gegen Schalke 04 sei, wie konsequent man dem Gegner im direkten Abstiegsduell entgegentreten wolle.

Jetzt hat der ehemalige Mittelfeldantreiber Dardai zusammen mit Assistenztrainer Admir Hamzagic von Montag an die Aufgabe, Herthas Profis im Kampf um den Klassenerhalt anzutreiben. „Ich freue mich sehr, dass Pal uns die Zusage gegeben hat, die Mannschaft in dieser für Hertha BSC herausfordernden Situation zu übernehmen. Pal hat bereits zweimal gezeigt, dass er mit seiner klaren Art und seinem Plan eine Mannschaft stabilisieren und aus solchen Situationen herausführen kann. Davon sind wir auch jetzt überzeugt“, sagte Herthas Sportdirektor Weber.

Nächstes Heimspiel für Hertha BSC am Sonnabend gegen Bremen

So ähnlich wie für Dardai hatte Herthas inzwischen entlassener Manager Bobic auch für den früheren Akademie-Leiter Weber keine Verwendung mehr bei den Blau-Weißen gefunden. Jetzt stehen beide wieder in der Verantwortung, den Berliner Weg, den Präsident Kay Bernstein als Leitmotiv ausgegeben hat, in Liga eins fortzuführen.

Am Sonnabend steht im Olympiastadion ein Heimspiel gegen Werder Bremen (15.30 Uhr) an. Und so schließen sich mit der Pal Dardais Verpflichtung mehrere Kreise. Denn mit der Trennung von ihm im Sommer 2019 begann Herthas Größenwahn-Phase. Seit Bernsteins Präsidentschaft im vorigen Sommer geht es um Demut und Konsolidierung. Da passt es ganz gut, dass Dardai sich im Streit mit Bobic grinsend einen „kleinen Trainer“ genannt hatte. Bernstein sagte über Dardai: „Pal ist und bleibt für immer eine blau-weiße Legende!“ Sollte ihm der Klassenerhalt dieses Mal doch nicht gelingen, kann Pal Dardai immer darauf verweisen, Hertha habe sich zu spät von Sandro Schwarz getrennt.