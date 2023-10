Duell der Trauzeugen: Herthas Leistner trifft auf Schalkes Polter

Der frühere Hertha-Coach Sandro Schwarz wollte nicht. Der Spanier Raúl auch nicht. Wer, wie Fußball-Zweitligist Schalke 04, zuletzt in zehn Jahren 16 Trainer verschleißt – und noch dazu dabei ist, sich nach der Trennung von Trainer Thomas Reis in der Führungsetage neu aufzustellen und dafür offenbar Oliver Ruhnert vom 1. FC Union Berlin anbaggert und eventuell Horst Heldt zurückholen will –, hat nur vage Beschäftigungsargumente.

Umso interessanter wäre es, die Nachrichten zu kennen, die sich Schalkes Stürmer Sebastian Polter und Herthas Innenverteidiger Toni Leistner gerade hin- und herschicken. Schließlich läuft auch bei Hertha kurz vor der Mitgliederversammlung am 15. Oktober kaum ein Tag ohne Attacken auf die Vereinsführung, den Sponsor, den Investor oder die Entscheidung zu Torhüter Marius Gersbeck ab. Dazu kommt, dass Leistner als neuer Kapitän von Herthas Zweitliga-Mannschaft gerade erst verriet, dass er in diesem Sommer auch ein Angebot von Schalke 04 vorliegen hatte.

Täglicher Kontakt zwischen Toni Leistner und Sebastian Polter

Es ist viel los im Umfeld der Klubs von Leistner und Polter, die seit ihren gemeinsamen drei Jahren beim 1. FC Union in Berlin nicht nur Freunde sind, sondern sogar Trauzeugen des jeweils anderen. Am Sonntag tritt Leistner mit Hertha nun in Gelsenkirchen bei Mitabsteiger FC Schalke an (13.30 Uhr/Sky). Leistner (33) erzählte zuletzt, dass er beinahe täglich in Kontakt mit Polter (32) steht und die Korrespondenz der Fußballprofis oft aus Sticheleien besteht: „Er geht mir so oder so jeden Tag auf den Sack. Und ich gehe ihm auf den Sack. Da gibt’s den einen oder anderen Spruch. Fakt ist, ich will gewinnen.“

Die Fußball-Kumpel, die beide um die 1,90 Meter groß sind und um die 90 Kilo wiegen, gehören zu den robusten Vertretern ihres Berufsstands. Und nach Leistners Erinnerung gab es, als sie beim 1. FC Union trainierten, ab und an die ein oder andere blutige Nase – was ihn für Sonntag vermuten lässt: „Es wird ’ne ruppige Partie.“

Sebastian Polter (l.) und Toni Leistner rangeln im Mai 2017 beim Training. Damals kickten beide noch für den 1. FC Union Berlin. Matthais Koch/imago

Herthas Abwehrchef und Schalkes Torjäger spielen dann zum ersten Mal gegeneinander – an Leistners siebtem Hochzeitstag. Als die Berliner im Sommer die Verpflichtung von Leistner aus Belgien bekannt gaben, hatte Polter gepostet: „Glückwunsch, Toni! Die Rückkehr nach Deutschland hast du dir verdient. Du bist nicht nur einer meiner besten Freunde, sondern auch mein Trauzeuge. Ich werde immer stolz auf dich sein. Ganz egal, in welchen Farben!“ Was die Farbe angeht, dürfte selbst zwischen Leistner und Polter derzeit eines unstrittig sein: Am Sonntag gewinnt auf jeden Fall Blau-Weiß.