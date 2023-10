Hertha BSC: 99,1 Millionen Euro Verlust, aber die Maßnahmen zeigen Wirkung

Bevor die Mitgliederversammlung von Hertha BSC am Sonntagvormittag überhaupt so richtig begonnen hatte, gab es den ersten Aufreger: Aufsichtsratschef Klaus Brüggemann erklärte seinen Rücktritt. Dies teilte der 64-Jährige in einem Statement mit. Damit kam Brüggemann auch einem für die Versammlung eingereichten Abwahlantrag zuvor, nachdem er bereits im November des Vorjahres einen solchen überstanden hatte. Als Grund für den Rücktritt führte er interne Zerwürfnisse an. „Wenn Eitelkeiten und Machtansprüche wichtiger sind als der Verein, dann läuft einiges schief bei unserer Alten Dame“, sagte Brüggemann dem kicker: „Ich verbiege mich nicht, dann gehe ich lieber.“ Neben Brüggemann tritt auch Renate Döhmer aus dem Aufsichtsrat zurück.

Klaus Brüggemann kritisiert Präsident Kay Bernstein

Zudem kritisierte Brüggemann auch den nach einem Unfall im Krankenhaus liegenden Hertha-Präsidenten Kay Bernstein. „Kay Bernstein ist privat bestimmt ein netter Mensch, und er hat für einen überragenden Support aus der Kurve gesorgt, er ist aber sichtlich überfordert mit dem Präsidentenamt und erst recht mit einer etwaigen bezahlten CEO-Position“, so Brüggemann.

Bernstein selbst ging in seiner Botschaft darauf nicht ein, sprach lieber von der Entwicklung des Vereins: „Die 2. Liga tut viel weniger weh als angenommen, weil wir eine Mannschaft haben, die sich zerreißt und uns Spaß bereitet. Der sportliche Umbruch ist geglückt. Ich spüre auch deshalb eine ganz andere Stimmung in unserer Hertha-Familie als noch vor 16 Monaten“, so der Präsident aus dem Krankenbett. „Das gemeinsame Einhaken beim Spiel gegen St. Pauli war für mich ein krasses Highlight. Ich hoffe, dass wir das öfter sehen und es ein Ritual wird. Ich bin dafür angetreten, um zu zeigen, dass es nur gemeinsam geht. Und wir haben viele große Fortschritte gemacht.“

Sichtbar wird ein Fortschritt in der Mitgliederzahl, die sich auf 49.440 vergrößert und damit nach dem Abstieg einen Zuwachs von 5000 Mitgliedern erfahren hat. Darüber hinaus aber musste der Präsident auch ein paar Worte zur wirtschaftlichen Lage verlieren. Wie Geschäftsführer Thomas Herrich später informierte, hat Hertha BSC die Saison 2022/23 mit einem Jahresfehlbetrag in fast dreistelliger Millionenhöhe abgeschlossen, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Die Zahlen würden ihn mit Hoffnung erfüllen, dass sie auf dem richtigen Weg seien, erklärte Bernstein und forderte: „Wir müssen den Weg der wirtschaftlichen Konsolidierung jeden Tag diszipliniert weitergehen – mit Leidenschaft, Herz und Demut.“

Insgesamt machten die Berliner in ihrem Abstiegsjahr aus der Bundesliga einen Verlust von 99,1 Millionen Euro und damit fast 20 Millionen mehr als im Vorjahr. Erträgen von insgesamt 123,7 Millionen Euro standen Aufwendungen von 222,8 Millionen Euro gegenüber. Dabei schrumpften die Umsatzerlöse um rund 20 Millionen Euro auf gut 117 Millionen Euro. Vor allem die Transfereinnahmen und TV-Erträge sanken. Gleichzeitig gab Hertha BSC alleine fürs Personal fast 100 Millionen Euro aus.

„Wir sind auf dem Weg von der Intensiv- auf die Normalstation. Erstmals decken die Einnahmen wieder nahezu die Ausgaben. Das Ziel, Ende 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis zu haben, werden wir diese Saison schon nahezu realisieren können“, hatte Geschäftsführer Thomas Herrich bereits vorab in einer Medienrunde vor der Mitgliederversammlung gesagt. Er hatte von „Kostenreduktionen in allen Bereichen“ und „knallhartem Sanierungskurs“ gesprochen.

Hertha BSC kürzt 80 Stellen im Verwaltungsbereich

Zu diesen Sanierungsmaßnahmen des Klubs gehörte etwa der Verkauf zahlreicher Spieler. Im Verwaltungsbereich wurden in den zurückliegenden anderthalb Jahren 80 Stellen gekürzt. Auch die Sachkosten, zu denen etwa die Ausgaben für Ordnungsdienste gehören, sind nun niedriger. „Wir haben die Kosten in der Summe um fast 80 Millionen reduziert“, berichtete Herrich. „Die zurückliegenden anderthalb Jahre waren die schwierigsten und herausforderndsten meiner beruflichen Laufbahn. Es war nicht leicht, tagtägliche unangenehme Entscheidungen zu treffen, zu verkünden und umzusetzen.“

Doch die Entscheidungen waren richtig. Denn: Zum 30. Juni 2024 rechnet Hertha BSC mit einem besseren Konzernjahresergebnis von etwa minus 30 Millionen Euro. „Die Sanierung ist nicht vorbei. Wir müssen kostendiszipliniert bleiben, denn dieser Weg ist alternativlos. Solange ich in der Verantwortung bin, wird dieser Weg so weitergeführt werden“, stellte Herrich klar.

Nach den Ausführungen des Geschäftsführers trat auch noch der zwischenzeitlich suspendierte, aber wieder zur Mannschaft gehörende Torwart Marius Gersbeck ans Rednerpult. „Ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht und bereue diesen zutiefst. Ich bin dankbar dafür, weiterhin meine Erfahrungen in den Dienst der Mannschaft stellen zu dürfen“, sagte er zu seiner Verfehlung im Trainingslager, als er einen Österreicher bei einer Prügelei geschlagen hatte. „Ich bin Herthaner durch und durch, der davon träumt, eines Tages im Olympiastadion aufzulaufen. Ich möchte euch in Zukunft den Menschen Marius Gersbeck zeigen, der sein Handeln bereut und für die richtigen Werte einsteht.“