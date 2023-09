Hertha BSC liefert den Fans bei Holstein Kiel das Maximum an Emotionen

Was für eine Schlussphase. Eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben, einen Elfmeter zum 3:2 verschossen, und dann doch mit einem verwandelten Strafstoß als Sieger vom Platz gegangen. Hertha BSC hat die mitgereisten Fans bei Holstein Kiel so ziemlich alle Emotionen durchleben lassen, die es gibt. Dass ausgerechnet Fabian Reese an alter Wirkungsstätte mit einem wacklig verwandelten Elfmeter den Siegtreffer zum 3:2 (2:0) erzielte, war dabei der emotionale Höhepunkt der ersten drei Auswärtspunkte dieser Saison.

Haris Tabakovic im besten Team der Woche

Wenige Tage zuvor war mal wieder eine neue Version einer beliebten Fußballsimulation für Spielkonsolen und Computer erschienen. Mittlerweile nicht weniger wichtig als die wöchentliche Benotung von Journalisten ist für Profifußballer in diesem Zusammenhang die Bewertung der eigenen Fähigkeiten in diesem Videospiel geworden. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass Zweitligaspieler einen geringeren Wert als ihre Kollegen aus der Ersten Bundesliga erhalten. Durch besondere Leistungen aber kann auch mancher Zweitligaspieler eine spezielle, weil an die Leistung während der Saison angepasste, Karte erhalten. Insbesondere Stürmer, die sich in einer äußerst treffsicheren Phase befinden, können somit am einfachsten den Sprung in dieses „Team of the Week“, das beste Team der Woche, schaffen.

So gesehen hat Haris Tabakovic ein perfektes Timing bewiesen: Seine drei Tore beim 4:0-Erfolg in der Vorwoche gegen Eintracht Braunschweig haben nämlich nicht nur Hertha BSC den zweiten Saisonsieg beschert, sondern dem 29-Jährigen eben auch diese spezielle Team-of-the-Week-Karte, in das es auch Spieler wie Robert Lewandowski, Mohamed Salah oder Serhou Guirassy geschafft haben, eingebracht. Neben seiner Bronze-Karte mit einer Bewertung von 69 (der Wert 99 ist das Maximum) gibt es vom Schweizer Goalgetter nun eine Karte mit einer satten 80.

Tabakovic war im Sommer der klare Wunschstürmer von Pal Dardai, die sieben Tore in den vergangenen drei Zweitligaspielen haben eindrucksvoll gezeigt, warum der Trainer den 29-Jährigen unbedingt haben wollte. Dardai ist vor allem vom Fleiß seines Stürmers begeistert: „Er ist der Erste in der Kabine, hat sein Programm und zieht das durch, ist fleißig, macht alles mit, auch taktisch, und nach dem Training macht er auch noch Cooldown – er lebt für den Fußball.“

Dass sich der Fußball unter Pal Dardai geändert hat – weg von der defensiven Ausrichtung, hin zu einer offensiveren Ausrichtung –, hilft auch Tabakovic, der mit Flanken gefüttert wird, aber sich auch in das Spiel einbindet, für keinen Weg nach hinten zu schade ist. Selbstredend stand der so Gelobte auch am Sonntag bei Holstein Kiel in der Startelf und immer dann im Fokus, wenn es gefährlich wurde. So wie in der zehnten Minute, als er nach einer Flanke vom Ex-Kieler Fabian Reese aus kurzer Distanz am Torwart der Gastgeber scheiterte.

In der 27. Minute aber zeigte sich noch eine ganz andere Folge des aktuellen Formhochs vom neuen Hertha-Knipser. Wohl wissend um die Stärke von Tabakovic, reichte dessen Präsenz im Strafraum, damit sich bei einer neuerlichen Flanke von Reese gleich zwei Kieler auf den Mann mit der Nummer 25 konzentrierten, was wiederum Smail Prevljak bei seiner Startelfpremiere im Fünfmeterraum völlig freistehend zum 1:0 einköpfen ließ.

Hertha BSC hatte in der Folge Spiel und Gegner im Griff, zeigte kurz vor der Halbzeit, dass da so etwas wie ein zweiköpfiges Monster im Angriff zu wachsen scheint. Nach einer zunächst als verunglückt zu bezeichnenden Freistoßvariante kam Prevljak an der Strafraumgrenze doch noch zum Abschluss, den Abpraller verwertete Andreas Bouchalakis zum 2:0 für die Berliner (39.). Auch ohne Tor von Haris Tabakovic lagen die Berliner in Führung und wurden von ihren mitgereisten Fans beim Gang in die Kabine gefeiert.

Holstein Kiel dreht die Partie nach der Pause

Nach der Pause aber drehte sich die Partie innerhalb von nicht mal zwölf Minuten. Nicht nur wegen der drei personellen Änderungen bei den Kielern, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass Hertha BSC keinen Zugriff mehr bekam. Erst erzielte Benedikt Pichler nach einer Ecke per Kopf den Anschluss (54.), dann ließ Toni Leistner im Strafraum das Bein stehen, brachte Pichler zu Fall und ausgerechnet Ex-Unioner Steven Skrzybski glich per Elfmeter aus (57.). Was beim Gegner geklappt und die Kräfteverhältnisse komplett gedreht hatte, probierte auch Pal Dardai nach knapp 70 Minuten, wechselte er Derry Scherhant, Bilal Hussein und Jonjoe Kenny ein – bei 7:0 Torschüssen für Kiel nach dem Treffer von Bouchalakis wollte und musste der Hertha-Trainer gegensteuern.

Dieser Dreifachwechsel hatte zwar nicht den gleichen Effekt, veränderte aber zumindest die Statik des Spiels, an dem Hertha BSC wieder mehr Anteilnahme zeigte und die zwei eingangs erwähnten Chancen erhielt. Den ersten Elfmeter hatte Tabakovic rausgeholt, selber geschossen und vergeben (88.). Nach Foul am eingewechselten Bence Dardai aber gab es eine zweite Chance vom Elfmeterpunkt, den Reese zum 3:2 verwandelte.