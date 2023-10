Nach Gersbeck-Begnadigung: Dreimal mehr Anmeldungen als Austritte bei Hertha BSC

Die Entscheidung von Hertha BSC, Torhüter Marius Gersbeck nach der Einstellung des Verfahrens wegen schwerer Körperverletzung wieder in den Profikader aufzunehmen, wird noch immer kontrovers diskutiert. Bei den Fans, in den sozialen Netzwerken, in den Medien und vermutlich auch noch immer in den Gremien des Klubs, die am Montag entschieden, Gersbecks Suspendierung aufzuheben. Er erhält eine Abmahnung und laut Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich eine empfindliche Geldstrafe. „Darüber hinaus hat sich Marius dazu verpflichtet, sich fortan sozial zu engagieren, um seine Erfahrungen aus dieser Verfehlung weiterzugeben“, teilte Herrich mit.

Gersbeck kommt in der Länderspielpause in den Profikader zurück

In der Länderspielpause darf der Torwart ins Mannschaftstraining zurückkehren und wieder mit dem Profikader von Pal Dardai trainieren. Die Entscheidung hat nach Klubangaben bislang zu deutlich weniger Vereinsaustritten geführt, als mach einer vermutet haben mag. „Es sind rund 30 Austritte, die auf die Aufhebung der Suspendierung von Marius Gersbeck zurückzuführen sind. Nichtsdestotrotz ist das organische Wachstum bei uns extrem gut und steigend. Seit Ende letzter Woche haben wir bis heute über 100 Neu-Anmeldungen erhalten“, teilte der Zweitligist der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit.

Am Montag hatte Hertha BSC bekannt gegeben, Gersbeck nach seinem unerlaubten, nächtlichen Entfernen aus dem Mannschaftshotel in Österreich, das mit einem Vorfall endete, bei dem ein 22 Jahre alter Einheimischer schwere Verletzungen im Augen- und Nasenbereich davontrug, eine zweite Chance zu geben. In den sozialen Medien kündigten daraufhin zahlreiche Mitglieder an, aus dem Verein austreten zu wollen.

Angesichts einer Mitgliederzahl von mehr als 46.000 Personen sind 30 Austritte relativ wenig. „Wir erfahren gerade sehr viel Rückenwind, trotz der Niederlage am Samstag, und auch wenn die Entscheidung bezüglich Marius Gersbeck natürlich, wie zu erwarten, emotional diskutiert wird in den sozialen Medien“, teilten die Berliner mit.

Das Verfahren gegen Gersbeck endete vergangene Woche im Rahmen einer sogenannten Diversion, also ohne Freispruch und ohne Verurteilung. Er musste nach einem Schuldeingeständnis und einer Entschuldigung bei dem Opfer 40.000 Euro an den Staat Österreich zahlen. „Ich bin kein schlechter Mensch und vor allem bin ich nicht der unreflektierte Prügel-Torwart, der sich nicht um sein Umfeld und seine Mitmenschen sorgt“, richtete sich Gersbeck an die Hertha-Fans. „Ich bin ein Familienvater, Ehemann, Freund und stolzer Arbeitnehmer meines Vereins, mit dem ich aufgewachsen bin. Deshalb möchte ich gerne auf der Mitgliederversammlung einige Worte an euch persönlich richten.“ Die Versammlung findet am 15. Oktober statt.