Dirk Kunert ist schon lange vor Trainingsbeginn in seinem Trainerbüro beim BFC Dynamo angekommen. Morgens läuft es ganz gut durch den Stadtverkehr von Schmargendorf, wo er wohnt, nach Hohenschönhausen, wo er arbeitet. Einmal quer durch Berlin von Südwest nach Nordost. An diesem Freitag steht mit der Regionalliga-Partie des BFC bei Hertha BSC II (19 Uhr, Amateurstadion am Wurfplatz) ein Flutlichtspiel an, bei dem sich für ihn viele Wege kreuzen.

Kunert ist unweit von Hertha-Geschäftsstelle, -Trainingsplatz und Olympiastadion aufgewachsen. Er hat elf Jahre bei Hertha gearbeitet, als Spieler, als Trainer - und er erinnert sich noch gut an das legendäre Spiel von Hertha BSC gegen Roter Stern Belgrad im Regen im Europapokal im April 1979. Da war er elf Jahre alt - und seine Begeisterung für Hertha begann damals. Hertha BSC wurde zu seinem Verein.

Seitdem Kunert BFC-Trainer ist, hat Dynamo nicht mehr verloren

Am Freitag kommt der 55-Jährige mit dem Tabellendritten Dynamo am elften Regionalliga-Spieltag als Gegner zu Herthas U23, und Kunert sagt: „Jetzt bin ich BFC-Trainer und möchte das Spiel gewinnen.“ Die Klubs aus dem Ost- und dem Westteil der Stadt haben sich längst angenähert, in der Fußball-Jugendarbeit besteht eine Kooperation. „Jetzt ist auch der BFC mein Verein“, sagt Kunert, „ich bin hier sehr zufrieden.“



Seit Kunert Mitte September die Mannschaft nach dem geräuschvollen Weggang von Heiner Backhaus als Trainer übernahm, hat der BFC kein Spiel verloren – und in vier Liga- sowie einem Pokalspiel mit einer Bilanz von 14:1 Toren eine schwungvolle Marke gesetzt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und auch wenn er am Sonntag nach dem 2:0 im Berliner Pokal gegen Oberligist SV Tasmania im ersten Moment von der schlechtesten Leistung seiner Mannschaft sprach, sind ihm drei Dinge wichtig: „Wir sind weitergekommen und haben ganz klar gewonnen, ohne dass etwas angebrannt ist.“ Und: „Wir können nicht jeden mit 4:0 aus dem Stadion schießen, sondern müssen den Ball flach halten.“ Und: „Manchmal ist so ein schwieriger Sieg ganz gut, denn die Jungs haben gemerkt: von alleine geht es nicht.“

Von alleine geht es natürlich auch nicht gegen den Tabellenachten Hertha BSC II. Kunert hat das Team zu Saisonbeginn, als er noch nicht BFC-Trainer war, oft beobachtet. Herthas U23 kam gut in die Saison, führte beim 6:2 gegen Altglienicke schon nach 20 Minuten mit 3:0, bekam in den vergangenen fünf Spielen aber einige Dämpfer.

BFC-Trainer Kunert bezeichnet Hertha BSC II als Wundertüte

Zudem sieht die Mannschaft inzwischen anders aus: Rechtsverteidiger Julian Eitschberger wurde zum Halleschen FC in die Dritte Liga ausgeliehen, Stürmer Derry Scherhant wird immer häufiger in Herthas Zweitligateam eingesetzt, Außenbahnspieler Ensar Aksakal wechselte in die zweite türkische Liga und Rechtsaußen Nader El-Jindaoui trainierte diese Woche ebenfalls bei den Zweitligaprofis mit.



Dennoch warnt Kunert: „Die Spieler von Hertha sind immer gut ausgebildet. Wenn man sie lässt, können sie einem Knoten in die Beine spielen. Man weiß nie, wer in die erste Mannschaft nach oben geholt wird oder wer in die Regionalliga herunterkommt: Es ist immer eine Wundertüte.“

Tatsächlich wäre es sogar möglich, dass Kunert mit dem BFC auf einen Spieler trifft, den er schon in der Schulmannschaft und später dann in Herthas Jugend betreute, mit dem er sich manchmal zum Frühstück trifft und der seit kurzem wieder einen Vertrag bei den Blau-Weißen hat: Änis Ben-Hatira (35).

Viele Verbindungen zwischen dem BFC Dynamo und Hertha BSC

Viele Wege kreuzen sich am Freitag: Hertha-Trainer Stephan Schmidt war früher Kunerts Co-Trainer bei Herthas U19, in Wolfsburgs U19 war Kunert wiederum Schmidts Nachfolger, mit Herthas Akademie-Direktor Zecke Neuendorf verbindet Kunert eine Freundschaft – und BFC-Mittelfeldregisseur Mc Moordy Hüther kickte vorige Saison noch bei den Blau-Weißen in Westend.



Doch all diese Verbindungen sind für Kunert nur Beiwerk, wenn die Partie angepfiffen ist: „Egal, ob es gegen Hertha oder gegen Cottbus geht, ich gucke sowieso nur auf meine Mannschaft“, sagt der BFC-Coach. „Wir haben ein sehr gutes Team. Wir haben unsere Qualität. Die müssen wir auf den Platz kriegen. Wenn wir unsere Sachen durchziehen, haben wir auch so einiges, auf das sich die anderen einstellen müssen.“