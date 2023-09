Wie eine Biene ohne Stachel: Hertha BSC bringt St. Pauli kaum in Gefahr

Kevin-Prince Boateng war ins Olympiastadion gekommen. Frisch getauft und frisch rasiert wurde er vor der Zweitliga-Partie von Hertha BSC gegen den FC St. Pauli von Hertha-Präsident Kay Bernstein und Geschäftsführer Thomas Herrich herzlich gedrückt und offiziell verabschiedet. Hertha, sagte Boateng, sei immer in seinem Herzen gewesen. Egal, wo er auf der Welt gespielt habe. „Hertha für immer.“

Es war eine herrliche Kulisse an einem herrlichen Samstagabend unter dem blau erleuchteten Stadiondach. 66.113 Zuschauer, alles angerichtet für einen großartigen Fußballabend und für die Verabschiedung von Kevin-Prince Boateng, der sich vor wenigen Tagen in einem Fluss hatte taufen lassen und in den sozialen Medien Bilder mit diesem Text veröffentlichte: „Offenbarung 3,20 – Und es liegt an uns, die Tür zu öffnen oder nicht. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

Eggestein verwandelt den Abpraller zum 1:0 für St. Pauli

Es lag am Sonnabend an Hertha BSC, den Abwehrriegel von St. Pauli zu überwinden. Oder nicht. Das Ergebnis von 1:2 (0:1) zeigte, dass die Aufgabe gegen den neuen, selbstbewusst aufspielenden und extrem gut organisierten Tabellenführer der Zweiten Liga einen Tick zu kompliziert gewesen ist. „Die waren einen Tick zu stark für uns“, konstatierte Trainer Pal Dardai. „Ich glaube, in der ersten Halbzeit war meine Mannschaft wie gelähmt. Nach der Pause sind wir mit einer anderen Körpersprache herausgekommen. Wir müssen aus solchen Situationen lernen, wenn der Gegner besser ist. Man muss zeigen, dass man zu Hause ist. Man muss das Publikum mitnehmen - so, wie die letzten zehn Minuten.“

Hertha begann engagiert, zeigte gute Ansätze. Dass es nicht einfach werden würde, Torchancen gegen St. Pauli herauszuspielen, das in den bisherigen acht Spielen erst vier Gegentore hinnehmen musste, hatte Trainer Pal Dardai seinem Team ja eingeschärft. Tatsächlich ging zunächst eher keine ernsthafte Torgefahr von den Berlinern aus. St. Pauli hatte immerhin schon zwei Torschüsse verzeichnet, ehe Elias Saad ziemlich unbedrängt in die Strafraummitte querlegte. Johannes Eggestein drehte sich blitzschnell mit dem Ball, seinen Schuss parierte Tjark Ernst zwar, den Abpraller jagte Eggestein dann aber zum 1:0 ins Tor (25.).

Danach ging es weiter wie gehabt. Hertha kombinierte, bleib fleißig, engagiert. Kaum ein Ball landete bei Haris Tabakovic im Sturmzentrum, Smail Prevljaks Kopfball (32.) kassierte Torhüter Nikola Vasilj sicher ein. Dann zeigte Schiedsrichter Deniz Aytekin in der 35. Minute auf den Elfmeterpunkt. Nach einer Ecke hatte Andreas Bouchalakis versucht, gegen Eric Smith zu klären, aber ins Leere gekickt und dabei das Schienbein von Smith getroffen oder zumindest dessen Stutzen. Nach Ansicht des Videobeweises nahm Aytekin die Entscheidung zurück. Kein Elfmeter. Aufatmen bei Hertha, dessen Anhänger in der Ostkurve trotz des Rückstandes unbeirrt Ha, Ho, He skandierten.

Herthas furiose Schlussoffensive bleibt ohne Erfolg

In der zweiten Spielhälfte blieb Hertha agierte Hertha weiter wie ein fleißiges Bienchen, ohne Stachel. Fabian Reese versuchte unermüdlich, den Ball nach vorne zu treiben, Strafraumszenen blieben Mangelware. St. Pauli dagegen drängte mit mehr Überzeugung, spielte sich Chance um Chance heraus, ehe nach einem Lattentreffer dann Marcel Hartel seine Torproduktion fortsetzte: Flanke Oladapo Afolayan, Kopfball Hartel, Innenkante Latte, Tor: 2:0 (74.).

Zu diesem Zeitpunkt hatte Dardai gerade mit der Einwechslung von Bence Dardai und Derry Scherhant die Jugend in den Septemberabend geschickt, um sich doch noch irgendwie durch St. Paulis Defensivriegel zu stehlen. Zunächst hatte Reese noch eine gute Möglichkeit, er jagte den Ball jedoch übers Tor. Dann fing Bouchalakis jedoch einen Abstoß von St. Paulis Keeper ab und passte sofort zu Scherhant. Dem gelang aus vollem Lauf der Anschlusstreffer (83.). „Jetzt geht's los“, schallte es aus der Ostkurve.



Hertha legte eine furiose Schlussoffensive hin. Sie blieb jedoch ohne Erfolg.