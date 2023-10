Marvin Plattenhardt hat zwar noch keinen neuen Klub gefunden. Aber dafür hat sich der frühere Hertha-Kapitän ganz offenbar sehr anständig von seinem früheren Coach Pal Dardai verabschiedet. Der vereinslose Linksaußen, der sich derzeit in Stahnsdorf mit Personaltrainer Daniel Raphaélian fit hält und auf einen neuen Vertrag als Fußballprofi hofft, wurde vor dem Pokalspiel am Mittwoch, bei dem Zweitligist Hertha BSC den Erstligisten Mainz 05 im Olympiastadion empfängt (20.45 Uhr/Sky), von Dardai jedenfalls lobend erwähnt, als es um einen weiteren ehemaligen Hertha-Profi ging: um Marco Richter.

Der Rechtsaußen, der zu Beginn dieser Saison ebenfalls kurzzeitig die Kapitänsbinde bei den Blau-Weißen trug, hat unterdessen bei Herthas Pokalgegner Mainz eine neue Beschäftigung als Spieler gefunden. Und auf die Frage, ob sich Dardai auf ein Wiedersehen mit Richter freue, antwortete der Trainer: „Er soll nicht vergessen, ein paar Geschenke mitzubringen. Platte hat mir schöne Nike-Schuhe mitgebracht als Dankeschön für die viele Arbeit“, setzte er seinen früheren Spieler mit einem Quervergleich unter Druck: „Marco ist einfach weggegangen und ich warte immer noch.“

Siege in der zweiten DFB-Pokalrunde lohnen sich finanziell

Wobei sich der Wunsch nach schönen Geschenken für Hertha BSC vielleicht auch auf dem Platz erfüllen ließe. Schließlich geht es für die Klubs in der zweiten Runde des DFB-Pokals nicht nur um sportlichen Erfolg, sondern auch ums Geld. Das jedenfalls bestätigte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber, indem er sagte: „Sportlich hat der DFB-Pokal einen Riesenwert. Wir haben ein Heimspiel. Wir wollen gewinnen. Dass ein Weiterkommen im Pokal auch zusätzliche Einnahmen bedeutet, ist ein Punkt, den wir nicht außer Acht lassen können.“

Jeder Verein, der es in die zweite Hauptrunde geschafft hat, bekommt einen Fixbetrag von 431.200 Euro ausbezahlt. Insgesamt schütte der Deutsche Fußball-Bund von der ersten Runde bis zum Halbfinale 69 Millionen Euro aus, wie der Verband mitteilte. Die Beträge seien „mit Beginn des neuen Vermarktungszyklus 2022/2023 deutlich gestiegen“. In der ersten Runde hatte jeder Klub 215.600 Euro erhalten.

Siege in den Zweitrunden-Partien lohnen sich. Für die Achtelfinalisten gibt es jeweils 862.400 Euro. Das ist für einen Klub wie Hertha BSC, der sich noch immer in der Phase finanzieller Konsolidierung befindet, ein großer Batzen. Deshalb stellt Dardai seine Spieler auf einen „dynamischen, robusten Gegner mit Erstliga-Schnelligkeit“ ein. „Es ist ein guter Test für unser defensives Verhalten beim Umschalten. Wir müssen nach vorne spielen, aber trotzdem gemeinsam verteidigen und die Räume eng halten“, sagte der Hertha-Trainer. Dass Mainz derzeit noch ohne Sieg am Tabellenende der Bundesliga dahinvegetiert, interessiert ihn nicht: „Die Erstliga-Mannschaft ist der Favorit“, meint Dardai, „wir jagen sie.“ Und vielleicht passiert dann das mit den Geschenken für Trainer Dardai von ganz von allein.

Schließlich hat Sportdirektor Weber zur konkreten Finanzplanung im Pokal eine klare Antwort vermieden und nur so viel gesagt: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Kleiner Hinweis dazu: Im Viertelfinale des DFB-Pokals werden 1.724.800 Euro ausgezahlt. Die vier Halbfinalisten bekommen jeweils 3.449.600 Euro. Dazu fließen Einnahmen aus den Live-Übertragungen, die in den K.o.-Runden festgelegt werden. Noch nicht festgelegt wurde die Prämie für die Teilnehmer am Finale am 25. Mai im Berliner Olympiastadion. Mit Hertha BSC so weit zu kommen, wäre für Dardai vermutlich das größte denkbare Geschenk überhaupt.