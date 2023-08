Der Befreiungsschlag: Hertha BSC feiert gegen Fürth den ersten Saisonsieg

Auf einen Befreiungsschlag hatten die Fans von Hertha BSC gehofft. Auf einen ersten Sieg in Liga zwei, damit der Verein und natürlich auch sie selbst endlich mal wieder ein paar ruhigere Tage erleben können. Und siehe da: Gegen die SpVgg Greuther Fürth gelang der Elf von Trainer Pal Dardai mit einem 5:0 (2:0)-Erfolg im heimischen Olympiastadion ebendies: ein Befreiungsschlag am vierten Spieltag der Saison 2023/24 nach drei Niederlagen in Serie. Dem personellen Aderlass zum Trotz, der vermeintlich unruhestiftenden Berichterstattung zum Trotz. Dardai jedenfalls hatte am Donnerstag in Bezug auf einen Artikel in der Bild-Zeitung ja sogar von einer „Art Mobbing“ gesprochen.

Debütant Karbownik weiß zu überzeugen

Von Beginn an machten die Herthaner gegen die schläfrig wirkenden Gäste jede Menge Druck. Im Besonderen über die linke Seite mit Fabian Reese und Michal Karbownik, der bei seinem Debüt im weiß-blauen Trikot eine sehr gute Figur machte. Keine Anzeichen von Nervosität waren da auszumachen, sondern große Lust auf Zweitligafußball vor 35.000 Zuschauern – und das im Endeffekt bei allen Hertha-Profis, von Keeper Tjark Ernst über Abwehrchef und Neu-Kapitän Toni Leistner bis hin zu Stürmer Haris Tabakovic.

Reese hatte in der fünften Minute nach Zuspiel von Karbownik gleich mal eine gute Chance, vergab diese allerdings mit einem schwachen Abschluss. Fürths Keeper Jonas Urbig konnte parieren. In der 18. Minute kam Reese aus aussichtsreicher Position zum Flanken, tat dies jedoch mit mangelhafter Präzision. Und der eine oder andere mag sich womöglich schon wieder ein paar Sorgen gemacht haben, dass das mit dem guten Anfang wegen der Harmlosigkeit im Angriff wieder ein böses Ende nehmen könnte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aber dann schenkten die Fürther der Hertha die Führung. In Gestalt von Urbig, der einen von seinem Kollegen Maximilian Dietz auf ihn zurückgespielten Freistoß nicht sauber verarbeitete und damit in der 23. Minute Tabakovic ins Spiel brachte. In seiner Not versuchte Urbig sich mit seinem linken Fuß an einem weiten Schlag, den aber Tabakovic zur Führung ins Tor blocken konnte.

Herthas Tabakovi blockt beim 1:0 den Rettungsversuch von Fürths Jonas Urbig. Zink/Imago

Auch beim 2:0 leisteten die Gäste Schützenhilfe. Nicht so offensichtlich, sondern im Kollektiv, als Karbownik und Tabakovic ein paar Sekunden lang in ihrem Strafraum den Abschluss suchen durften, schließlich der Schuss von Karbownik über ein Fürther Abwehrbein vor den Füßen von Marten Winkler landete. Winkler nahm den Ball direkt, traf aus acht Metern mit einem Schuss in die lange Eck (31.).

Palko Dardai trifft 20 Sekunden nach Wiederanpfiff

Fürths Cheftrainer Alexander Zorniger reagierte mit zwei frühen Auswechslungen auf die Fahrlässigkeit seiner Spieler, in der Halbzeit nahm er einen weiteren Spielertausch vor – und doch musste er mit ansehen, wie sich nur 20 Sekunden nach Wiederanpfiff erneut eine große Lücke in seiner Abwehr auftat. Palko Dardai, der Trainersohn, durfte folglich samt Ball Richtung Tor spazieren, vollendete mit einem Schlenzer in die lange Ecke, um über die Bande hinweg für den Torjubel mit den treuesten Fans in die Ostkurve zu laufen.

Palko Dardai läuft nach seinem Treffer zum 3:0 Richtung Ostkurve. Contrast/Imago

In der Folge waren die Herthaner nicht mehr ganz so griffig wie in der ersten Hälfte, was den Fürthern die eine oder andere Chance, aber keinen Anschlusstreffer einbrachte. Im Gegenteil: In der 67. Minute brachte der starke Tabakovic nach einem Fehlpass von Branimir Hrgota einen Konter ins Rollen, den der eingewechselte Gustav Christensen fortführte und der ebenfalls eingewechselte Smail Prevljak zum 4:0 vollendete.



Doch damit nicht genug: Tabakovic legte noch einen drauf, traf in der 77. Minute nach einem einsamen Lauf von der Mittelinie aus Richtung Tor mit einem wuchtigen Rechtsschuss zum 5:0. Und die Fans in der Ostkurve hüpften.