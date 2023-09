Eliud Kipchoge kam mit Mundschutz auf dem Berliner Flughafen an. Der schnellste Marathonläufer der Welt wurde am Ausgang des Gates mit einem Strauß langstieliger Sonnenblumen empfangen. Und auch wenn es wohl unbeabsichtigt war, passte die Blumensymbolik als Gruß an den zweimaligen Marathon-Olympiasieger aus Kenia ziemlich gut. Steht die Sonnenblume nicht auch für Klimaschutz? Und ist der beim 49. Berlin-Marathon nicht ein großes Thema?

Wie schon im vorigen Jahr, als Kipchoge seinen Marathon-Weltrekord aus dem Jahr 2018 um 30 Sekunden auf eine Zeit von 2:01:09 Stunden verbessert hatte, will der 38 Jahre alte Fabelläufer am Sonntag (9.15 Uhr, Eurosport) auf Berlins Straßen wieder mit einer schnellen Zeit glänzen. „Auf meinem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris möchte ich wieder zurückkehren zum Berlin-Marathon, denn für mich ist dieses Rennen die perfekte Vorbereitung. Ich habe tolle Erinnerungen und freue mich, wieder auf den Straßen Berlins zu laufen – zusammen mit vielen Tausend Läufern“, sagte Kipchoge.

Viermal hat Eliud Kipchoge den Berlin-Marathon schon gewonnen

Viermal hat er den Berlin-Marathon schon gewonnen, fünfmal ist er dabei schon durch das Brandenburger Tor gerannt, das für Profiathleten und Amateure kurz vor der Ziellinie des 42,195-Kilometer-Laufs immer wieder so etwas wie das Tor der Sehnsucht ist. Doch dieses Mal zeigt sich das Berliner Wahrzeichen, das auch zu einem Wahrzeichen des Finisher-Glücks beim Marathon geworden ist, in einem anderen Gewand: Zumindest Spuren der orangen Farbe, die Klima-Aktivisten auf das Monument gesprüht hatten, werden am Sonntag wohl noch sichtbar sein.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Denn seit der Protestaktion der Letzten Generation am vergangenen Sonntag, auf die eine Woche von Straßenblockaden in Berlin folgte, ist niemand so sicher, ob es nicht auch beim Berlin-Marathon, wo am Sonnabend die Inline-Skater (15.30 Uhr) und am Sonntag die Läufer, Handbiker und Rollstuhlfahrer auf der Straße des 17. Juni starten, Störungen durch die Klima-Aktivisten geben kann.

Aufmerksamkeit in aller Welt wäre der Protestbewegung sicher. Schließlich hat sich die Rekordzahl von 47.912 Menschen aus 156 Ländern für den Marathonlauf angemeldet, dazu: 95 Handbiker, 61 Rollstuhlfahrer, mehr als 4500 Skater – und 8500 Kinder beim Mini-Marathon. So wie Menschen aus aller Welt für dieses Wochenende nach Berlin angereist sind, werden Bilder aus Berlin von diesem Wochenende in die ganze Welt ausgesendet. Bislang hieß es von der Letzten Generation, man könne keine Angaben dazu machen, ob es bei den Marathon-Wettbewerben am Wochenende Klimaproteste geben werde.

Tatsächlich hatte der London-Marathon, der wie Berlin zur Gruppe der World Marathon Majors zählt, im April eine Vereinbarung mit Extinction Rebellion getroffen, nach der die radikalen Umweltschützer zusicherten, auf Störungen zu verzichten. Londons Renndirektor Hugh Brusher hatte sich vorab mit Vertretern von Extinction Rebellion getroffen, die schließlich die Bemühungen der Renn-Veranstalter in einer Erklärung akzeptierten: „Wir alle erkennen an, dass die Wohltätigkeitsorganisationen und Kampagnen, die von den Läufern unterstützt werden, sich eindeutig für Maßnahmen gegen den Klimakollaps aussprechen“, konstatierte Extinction Rebellion.

650 Polizeibeamte sind rund um den Berlin-Marathon im Einsatz

In Berlin sagte der Geschäftsführer des Maraton-Veranstalters SCC Events, Jürgen Lock: „Wir können nur appellieren. Ich glaube, dass wir schon sehr, sehr viel machen für die Umwelt.“ So werden schon seit Jahren Mehrwegbecher eingesammelt und recycelt, es gibt Auffüllstationen für eigene Trinksysteme der Läufer. Alle Teilnehmenden dürfen ihre Startnummer als BVG-Ticket für Busse und Bahnen nutzen. Nicht mehr gebrauchte, funktionsfähige Schuhe sollen an die Berliner Stadtmission gespendet werden. Zudem kauft SSC Events CO₂-Zertifikate, ruft alle Sportler zu Spenden dafür auf. Außerdem sprach Lock von der Idee, künftig Solar-Panels auf öffentlichen Gebäuden zu installieren und mitzufinanzieren, damit die Veranstaltungen mit eigenem Strom versorgt werden könnten. SCC Events beschäftigt einen Nachhaltigkeitsmanager.

Hundertprozentige Störungsfreiheit ist bei Sport-Großveranstaltungen allerdings nie garantiert. „Es gibt natürlich eine Taktik, die die Polizei hat“, ließ Lock wissen. 650 Beamte sind in Berlin rund um den Marathon im Einsatz. Ebenfalls im April dieses Jahres hatten vier Aktivisten der Letzten Generation beim Wiener City-Marathon versucht, sich zwischen Startwelle eins und zwei auf die Strecke zu kleben. Das konnte die Polizei dort jedoch verhindern.



Für Profi-Läufer wie Eliud Kipchoge könnte jede Störung, jede Abweichung von der blauen Ideallinie nicht nur ein Ärgernis sein, sondern auch den Verlust einer erneuten Weltrekordprämie bedeuten. Denn auch wenn London-Marathon-Gewinner Amos Kipruto also großer Konkurrent für ihn gilt, hat Kipchoge vor, mit seinem fünften Sieg in Berlin den Rekord des viermaligen Gewinners Haile Gebrselassie aus Äthiopien zu übertreffen. Dann bekäme er zu den Sonnenblumen auch noch einen Lorbeerkranz überreicht.