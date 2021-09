Berlin - Die blaue Linie gibt ihr jedes Mal so etwas wie einen inneren Piks, „einen Anstich“, sagt Rabea Schöneborn. Die blaue Linie, die von den Organisatoren des Berlin-Marathons auf den Asphalt gemalt wurde, weist die 42,195 Kilometer aus, die Rabea Schöneborn am Sonntag laufen wird. Und täglich trifft sie nun dieser Piks. „Mein Weg von der Arbeit nach Hause führt über die blaue Linie“, sagt sie. Da radelt die Psychologie-Studentin von ihrer Firma am Ernst-Reuter-Platz über die March- und Franklinstraße bis zur Gotzkowskybrücke.

Kurz vor der Wohnung, in der sie mit ihrer Zwillingsschwester Deborah wohnt, biegt die blaue Linie der Marathonstrecke dann nach rechts ab. „Wenn ich nach Kilometer vier oder fünf aussteige, habe ich es also nicht weit nach Hause“, sagt Rabea lachend. Das ist natürlich ein Scherz. Einer, der auch Debbie zum Lachen bringt.

Die andere Schwester ist Mädchen für alles

Die beiden Berlinerinnen von der LG Nord sind als Marathon-Zwillinge bekannt geworden. Als Schwestern, die gemeinsam wohnen, gemeinsam trainieren, sich gemeinsam vermarkten und die fast immer gemeinsam in munterer Stimmung drauflos erzählen. „Wir funktionieren einfach gemeinsam als Team. Bei unseren Läufen betreuen wir uns gegenseitig. Die andere Schwester fährt immer mit zum Wettkampf und ist dann Mädchen für alles, Coach, mentale Stütze, oder die, die schnell noch den richtigen Schuh hinterherbringt“, sagt Debbie.

Hinter den Leistungen der Schöneborn-Zwillinge sind die Hahner-Twins schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Denn ähnlich wie Anna und Lisa Hahner 2016 hatten sich Debbie und Rabea Schöneborn in diesem Sommer für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Wobei Rabea bei drei Olympiastartplätzen als viertbeste deutsche Marathonläuferin nur als Ersatzläuferin nominiert war – und letztlich gar nicht nach Japan flog.

„Ich hatte mein Highlight in diesem Jahr schon. Am Sonntag ist Rabeas großer Lauf“, sagt Debbie Schöneborn. Am Samstag begleitet sie Rabea zur technischen Besprechung. Am Sonntag (9.15 Uhr, ARD und RBB) wird sie ihrer Schwester vielleicht die Startnummer anpinnen, ansonsten aber im Start-Zielbereich „ein bisschen netzwerken, mit Sponsoren sprechen, das Video vom Start und Zieleinlauf machen, den Social-Media-Kanal mit Updates füllen“.

Der Wettkampf in Berlin ist Rabeas erster Marathon in Deutschland, insgesamt ihr dritter – und dabei stellt sie sich auf etwas Neues ein: „Einen Marathon als Großevent habe ich ja noch gar nicht erlebt“, sagt sie. 25.000 Läufer und Läuferinnen, Zuschauer an der Strecke, Livemusik, Stimmung, Freunde und Bekannte hinter der Absperrung. All das hatte sie bei den reinen Elite-Rennen weder vorigen Dezember in Valencia noch im April in Eschede, wo sie in 2:27:03 Stunden zwar die Olympianorm unterbot, aber knapp hinter Deborahs Bestzeit (2:26:55) blieb und die Schwester nicht vom Olympia-Startplatz verdrängte. „Das erste große Nach-Corona-Event wird bestimmt eine ganz andere Erfahrung“, sagt Rabea.

Eiswürfel in Schöneborns Sport-BH

Sie verfolgte Debbies Olympia-Rennen in der Adidas-Sports-Bar in Kreuzberg mit. Der Start war um Mitternacht deutscher Zeit geplant, was für Debbie in Sapporo 7 Uhr morgens gewesen wäre. Beim Abendessen wurde Debbie mitgeteilt: wegen der erwarteten 33 Grad Celsius in Sapporo werde der Start auf 6 Uhr vorverlegt. Für Rabea begann der Fernsehabend in Berlin also um 23 Uhr. Debbie musste in Sapporo den Bus um 3.30 Uhr nehmen. „Wer hatte nun weniger Schlaf?“, fragt sie lachend, um anzufügen: „Für drei Grad weniger beim Rennen habe ich gern auf eine Stunde Schlaf verzichtet.“

Sie hatte Respekt vor dem Klima. Statt acht Verpflegungsstände gab es elf. Überall kippte sie schnell ihre Eigenverpflegung in sich hinein, um die Hände für die nächste Wasserflasche frei zu haben, deren Inhalt sie sich über den Kopf goss. Dann packte sie die Eisbeutel, stopfte sich die kalten Würfel hinten in ihren Sport-BH. Ab der Hälfte überholte sie bei dem Hitzerennen Läuferin um Läuferin. „Ich bin auf Rang 68 los und alle fünf Kilometer ein paar Plätze nach vorn geklettert. Dass am Ende Platz 18 herauskam, hat mich sehr positiv überrascht“, sagt Debbie.

Rabea, die vor einem Monat beim Berliner Halbmarathon in 70:35 Minuten als beste Deutsche Achte wurde, hat sich auch für diesen Sonntag eine Top-Ten-Platzierung vorgenommen. Während die Äthiopierin Hiwot Gebrekidan als Jahresweltbeste (2:19:35 Stunden) die Favoritenrolle trägt, sagt Rabea: „Berlin ist eine superschnelle Strecke. Ich will eine schnelle Zeit laufen. Wenn der Platz dann gut ist, freue ich mich.“