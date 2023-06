Berlin, München, Bonn: Ulms Basketballer besiegen die Großen und werden Meister

Auf dem Münsterplatz sorgten die Fans für eine prächtige Meisterfeier, im Rathaus feierten Erfolgstrainer Anton Gavel und die Ulmer Basketballer. „Ein Traum wurde für uns wahr“, sagte Geschäftsführer Thomas Stoll beim Empfang des neuen deutschen Meisters. Der Erfolg gehe „in die Ulmer Sportgeschichte ein“, hieß es in der offiziellen Mitteilung.

Zuvor war der Champagner geflossen, und die Überraschungsmeister dachten bei der Titelsause an die Menschen, die sie in den Play-offs von Spiel zu Spiel getragen hatten. An den verstorbenen Teambetreuer Andi „Kutscher“ Klee, dem die Ulmer jeden Sieg widmeten. Und an Oma Ingrid. Die Glücksbringerin. „Du bist gerade an der Ostsee im Urlaub. Ich weiß, du hast das ganze Jahr geguckt, jedes Spiel. Du hast mir vor jedem Spiel geschrieben. Das ist auch für dich“, rief Karim Jallow.

Noch nie hat der Hauptrundensiebte im Basketball den Titel geholt

Das 74:70 (43:41) im vierten Finale gegen die Telekom Baskets Bonn ließ beim Außenseiter alle Dämme brechen. Nach drei zweiten Plätzen (1998, 2012, 2016) gewann der Klub den Titel. Ulm schaltete in den Play-offs erst Meister Alba Berlin (3:1), danach Pokalsieger Bayern München (3:0) und schließlich Hauptrundenprimus und Champions-League-Sieger Bonn (3:1) aus. Nie zuvor hat ein Team von Hauptrundenplatz sieben den Titel geholt, noch nie eines die Top Drei rausgeworfen.