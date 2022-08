Berlin - Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys ist in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet. Am Mittwoch bat Assistenztrainer Lucio Oro die sieben in der Hauptstadt weilenden Spieler des insgesamt 13-köpfigen Kaders in das Horst-Korber-Zentrum, wie die Volleys am Mittwoch mitteilten. Neben den noch nicht anwesenden Spielern fehlte auch Cheftrainer Cedric Enard. Der Franzose betreut die kroatische Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation.

Unter den sieben Spielern, die mit dem Training begannen, befanden sich mit Angel Trinidad, Johannes Tille und dem Brasilianer Krauchuk drei Neuzugänge. Gemeinsam mit Timothée Carle, Marek Sotola, Anton Brehme und Adam Kowalski bestreiten sie von Beginn an die komplette Saisonvorbereitung beim Hauptstadtclub.

Dagegen werden Satoshi Tsuiki und Nehemiah Mote aus familiären Gründen erst in der nächsten Woche in die Vorbereitung starten. Der finnische Nationalspieler und Trainer Enard stoßen erst in der dritten Woche zum Team, WM-Fahrer Saso Stalekars landet erst nach den bis zum 11. September stattfindenden Titelkämpfen in Polen und Slowenien in Berlin. Bei Ruben Schott und Cody Kessel ist noch nicht klar, ob sie für ihre Auswahl nominiert werden.

Am 1. und 2. September tragen die Volleys gegen die Grizzlys Giesen ihre ersten Testspiele aus, eine Woche später folgen Spiele gegen den belgischen Vertreter Knack Roeselare. Am 17. und 18. September gastieren die Volleys beim Bogdanka Volley Cup im polnischen Lublin, eine Woche später beim Memorial Arkadiusz Golas Tournament im polnischen Zalasewo.

Der neu gegründete Bounce House Cup in der Volksbank-Arena Hildesheim vom 30. September bis 2. Oktober mit allen Bundesligisten bildet den Abschluss der Vorbereitungszeit. Am 9. Oktober tritt der Titelverteidiger zum ersten Spieltag bei Haching München an.