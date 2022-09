Mann der vielen Leben: Alex Zanardi nach Hausbrand aus der Klinik entlassen

Die Meldung der italienischen Zeitung Corriere dello Sport ist eine gute Meldung an diesem Septembermittwoch, an dem Regen, dunkle Wolken und blauer Himmel mit Sonnenschein die Szenerie bestimmen: „Alex Zanardi nach 76 Tagen aus dem Krankenhaus in Vicenza entlassen.“ Der italienische Rennfahrer ist wieder zu Hause in seiner Villa bei seiner Frau Daniela in Noventa Padovana. Nach einem Brand in den Photovoltaik-Paneelen des Hauses war das Leben des 55-Jährigen in Gefahr gewesen. Schon wieder. Vor 21 Jahren hätte er es fast schon einmal verloren – bei einem furchtbaren Crash beim Champ-Car-Rennen auf dem Lausitzring bei Tempo 320.

Damals wurde Alessandro Zanardi, den sie schon alle Alex nannten, als er noch Formel-1-Fahrer war, mit dem Rettungshubschrauber nach Berlin geflogen. Direkt auf das Dach des Unfallkrankenhauses in Marzahn. Siebenmal war er da schon von den Sanitätern wiederbelebt. In Italien verbreitete sich unterdessen die Meldung von seinem Tod. Ein Priester hatte ihm die letzte Ölung mit schmierigem Kraftstoff aus seinem zerfetzten Honda gegeben. Kaum jemand glaubte nach den schlimmen Unfallbildern an einen guten Ausgang für Zanardi.

Unfall auf dem Lausitzring endet mit Amputation der Beine

Acht Tage später hatte das Berliner Ärzteteam um Professor Walter Schaffartzik Zanardi zurück aus dem Koma ins Leben geholt. Als er aufwachte, war er müde. Alles tat ihm weh. Er hatte beide Beine verloren. „Berlin ist die Stadt, in der mein Leben gerettet und in der ich ein zweites Mal geboren wurde“, sagte Zanardi vor sieben Jahren. Da war er gerade zum Marathon angereist. Er startete damals mit dem Liegend-Handbike auf der Straße des 17. Juni.

An diesem Wochenende steht wieder ein Berlin Marathon bevor. Mehr als 40.000 Läufer, Skater, Handbiker und Rollstuhlfahrer machen sich auf den Weg, auf die Suche nach einer neuen Bestzeit, einem Erfolgserlebnis, einer Extraportion Adrenalin beim Kampf gegen die eigene Grenze, der auch Zanardi immer wieder faszinierte, immer wieder antrieb. Für den Namenssponsor des Berlin Marathons wirkte Zanardi als Werksfahrer und Markenbotschafter. Die Geschichte seines Lebens erzählt vom Erfolg, vom Immer-weiter, vom Nicht-kleinkriegen-Lassen. Es ist eine Geschichte, in der die Sonne bislang die dunklen Wolken immer wieder vertrieben hat.

Vor sieben Jahren erzählte der Italiener in Berlin, dass er sein neues Leben immer als Glück begriffen habe – auch wenn er zwei, oberhalb des Knies amputierte Beine hatte. Und seine Frau bestätigte, sie habe noch immer denselben Alex zum Mann wie vorher. Der lachte sein italienisches Lausbuben-Lachen und sah sich als Beweis, dass Mutlosigkeit nicht weiterhilft.

Zanardi wird Goldmedaillengewinner bei den Paralympics

Auf dem Lausitzring fuhr er ein paar Jahre nach dem Unfall die 13 Runden, die ihm noch gefehlt hatten, in einem umgebauten Fahrzeug vor 50.000 jubelnden Fans zu Ende. Später holte er im Tourenwagen als erster beinamputierter Pilot Siege für BMW. 2012 gewann er als Handbiker bei den Paralympischen Spielen 2012 in London Goldmedaillen im Einzelrennen und im Zeitfahren. 2016 in Rio kam eine Gold- sowie eine Silbermedaille hinzu. Auch den Ironman-Triathlon auf Hawaii bewältigte er. Und als beim Berlin Marathon nach drei Vierteln der Strecke auf dem Hohenzollerndamm die Kette seines Handbikes riss, machte er trotzdem weiter, indem er seine Räder handschuhlos griff und direkt ankurbelte.

Die dunklen Wolken auf seinem Weg schienen sich verzogen zu haben. Doch dann raste er im Juni 2020 ins nächste Unglück. Bei einem Rennen in der Toskana verlor er die Kontrolle über sein Handbike, überschlug sich zweimal und prallte auf einen entgegenkommenden Lkw – ein Hochransanztrauma. Erneut wurde er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert. Dieses Mal saß Daniela im Klinikum Santa Maria alle Scotte in Siena an seinem Bett. Professor Schaffartzik schrieb ihr eine SMS aus Berlin, wenn sie Fragen habe, und seinen Rat wolle, stehe er ihr bei.

Auf der Intensivstation nahmen die Ärzte einen heiklen neurochirurgischen Eingriff vor. Zanardi hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Als es ihm besser ging, kam er in ein Rehazentrum bei Mailand. Doch sein Zustand verschlechterte sich, er musste erneut ins Krankenhaus. Erst im Januar dieses Jahres konnte er in die Villa in Noventa Padovana zurückkehren, zusammen mit den Maschinen, von denen er nun laut italienischen Medien abhängig ist.

Anfang August brach auf dem Hausdach Feuer aus. Dabei sollen die Maschinen beschädigt worden sein. Nach sieben Wochen Reha ist Zanardis Zustand laut Corriere dello Sport zufriedenstellend. Als er vor sieben Jahren beim Berlin Marathon mit dem Liegend-Handbike startete, sagte er: „Da schaut man praktisch die ganze Zeit in den Himmel.“ Von den dunklen Wolken hat sich Zanardi bislang nicht unterkriegen lassen.