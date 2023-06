Erste Medaillen für deutsches Team – Gold an Freiwasserschwimmer

Das deutsche Team darf bei den Weltspielen der Special Olympics in Berlin die ersten Goldmedaillen bejubeln. Die Freiwasserschwimmer Kai-Jürgen Pönisch und Patrizia Spaulding gewannen am Montag die Rennen ihrer jeweiligen Klassen und erzielten die erhofften Erfolge. Der Berliner Pönisch siegte auf der Regattastrecke in Grünau nach 1500 Metern in 28:34,8 Minuten, Spaulding (Mosbach) setzte sich nach 34:34,7 Minuten durch. Zudem wurde Elke Jäger (34:42 Minuten) Dritte in ihrer Leistungsgruppe. Im Unified Freiwasserschwimmen, bei dem jeweils ein Mensch mit und ohne geistige Beeinträchtigung gemeinsam schwimmen, gewann das Hamburger Duo Leo Heckel (Athlet) und Adrian Schlüter (Unified Partner) die Silbermedaille in 25:33 Minuten hinter dem Team aus Mexiko.

Annika Meissner gewinnt die erste deutsche Medaille

Zuvor hatte die hessische Leichtathletin Annika Meissner für die erste deutsche Medaille gesorgt. Die 36-Jährige kam über 5000 Meter im Hanns-Braun-Stadion im Olympiapark mit 27:28,97 Minuten als Zweite ins Ziel und sicherte sich mit ihrer persönlichen Bestleistung Silber. Gold gewann Monica Prieto aus Paraguay (21:40,13 Minuten). Direkt im Anschluss starteten die Männer über die gleiche Distanz auf der Tartanbahn. Und auch hier waren die deutschen Athleten erfolgreich: Matthias Hoffmann aus Schleswig-Holstein wurde mit einer Zeit von 19:10 Minuten Dritter. Als Vierter kam Philip Apostel aus Nordrhein-Westfahlen in 19:28 Minuten ins Ziel. Auch erfolgreich in seiner Leistungsgruppe war Marco Fähling, der in 24:09 Minuten Dritter vor seinem Teamkollegen Andreas Meyer (26:27 Minuten) wurde. Im Standweitsprung gewann Miriam Klimetzek eine Silbermedaille, Janet Streifler wurde Achte in ihrer Leistungsgruppe.

Neben den Entscheidungen fanden am heutigen Tag zahlreiche Klassifizierungen in 22 Sportarten bei den Weltspielen der Menschen mit Behinderung statt. Das deutsche Team ist mit über 400 Athletinnen und Athleten bei den Weltspielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung am Start, es ist die größte Delegation in der Hauptstadt. Die Special Olympics laufen noch bis zum 25. Juni.

Die erste Goldmedaille der Weltspiele geht nach Hongkong

Die erste Goldmedaille der Weltspiele aber wurde bereits am Sonntag vergeben und ging nach Hongkong. Die 15-jährige Cheuk In Wai turnte ihre Übungen mit dem Ball, mit Keulen, Reifen und dem Band so erfolgreich, dass sie bei der Siegerehrung auf dem Treppchen ganz oben stand. „Ich bin sehr stolz! Sie hat ihre Übungen sehr gut und perfekt geturnt“, sagte ihre Trainerin Cindy Yim Yim und wirkte dabei stolz und glücklich.