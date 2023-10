Berlin sucht die Sport-Champions des Jahres 2023: Stimmen Sie ab!

Bei den vergangenen drei Wahlen zu Berlins Champions des Jahres (wegen Corona fand 2020 keine statt) lagen die Fußballer des 1. FC Union Berlin in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ jeweils auf Platz eins. Auch bei der Abstimmung zum „Trainer des Jahres“ hatte zuletzt dreimal hintereinander Urs Fischer die Nase vorn. Und mal ganz abgesehen von der aktuellen Flaute haben die Köpenicker auch bei der Wahl in diesem Jahr wieder gute Chancen, bei der Champions-Gala am 2. Dezember im Estrel-Hotel auf die Bühne gebeten zu werden. Schließlich hat Urs Fischer die Fußballer des 1. FC Union Berlin bis in die Champions League geführt.

Allerdings bekommen die Fußballer in diesem Jahr populäre Konkurrenz. Denn auf der Kandidatenliste stehen auch die Berliner Vertreter des Basketball-Nationalteams, das in Manila sensationell Weltmeister wurde, unter dem Begriff „Gold-Jungs“ ebenso zur Wahl wie die Berliner „Silber-Jungs“ als Vertreter des Eishockey-Nationalteams, das bei der Weltmeisterschaft in Finnland Platz zwei erkämpfte.

Unter www.champions-berlin.de/wahl können Sie ihre Stimme abgeben!

Tatsächlich wurde bei der Berliner Sportlerwahl, die es seit 1979 gibt, in diesem Jahr auch eine Neuerung eingeführt: Erstmals kann in einer separaten Kategorie für Frauenteams abgestimmt werden. So wurden hier unter anderem die erfolgreichen Tischtennis-Spielerinnen des TTC Berlin Eastside, die Wasserballerinnen der Wasserfreunde Spandau 04, die Fußballerinnen des FC Viktoria Berlin oder die Wasserspringerinnen Christina und Elena Wassen vom Berliner TSC nominiert, die im Sommer in Polen Europameisterinnen im Synchronspringen vom Turm geworden sind.

Bei den Sportlerinnen steht Vorjahressiegerin Gina Lückenkemper als beste deutsche Sprinterin ebenso erneut zur Wahl wie die Gewinnerin von 2019 und 2021, Ausnahme-Schwimmern Elena Semechin. Bei den Männern haben es unter anderem der Kanute Tim Hecker sowie Speerwerfer Julian Weber, die voriges Jahr die Plätze zwei und drei belegten, auf die Kandidatenliste geschafft.

Erstmals zur Wahl stehen Berliner Top-Athleten, die im Juni bei den Special Olympics World Games überzeugten: etwa das erst 16 Jahre alte Tennis-Talent Samantha Eckert, die bei den Weltspielen in Berlin zweimal Gold gewann, Freiwasserschwimmer Kai-Jürgen Pönisch, der sich einen kompletten Medaillensatz sicherte und die Fußballer der Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die als Mannschaft für Special Olympics Deutschland die Goldmedaille gewannen.