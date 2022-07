Leipzig - Am Ende hatten die Leipzig Kings beim Ostderby in der Football League of Europe (ELF) gegen Berlin Thunder das Nachsehen. Im vierten Vergleich war es der erste Sieg für Thunder. Die Hauptstadt-Footballer gewannen am Sonntag in Leipzig am siebten Spieltag der ELF mit 33:22 (21:9).

Nach dem ersten Spielabschnitt lagen die Hausherren nicht unverdient mit 9:0 in Führung. Doch dann schlug die Stunde von Spielmacher Joe Germinerio und Passempfänger Robin Wilzeck, die aus dem 0:9-Rückstand bist zur Halbzeitpause eine 21:9-Führung machten. Das größte Problem aufseiten der Berliner war oft das nicht vorhandene Laufspiel. Erst am Ende des dritten Viertels kam der Laufangriff von Thunder etwas besser in Schwung. Dabei profitierten die Berliner auch davon, dass sich die Sachsen einfach zu viele individuelle Fehler sowohl im Angriff als auch in der Abwehr leisteten, die sich dann immer stärker summierten.

Im zweiten Durchgang stellten die Gäste dann frühzeitig die Weichen in Richtung Sieg. Mit dem Sieg in Leipzig haben die Berliner nun eine positive Bilanz von vier Siegen und drei Niederlagen. Gleichzeitig gelang Thunder die Revanche für die 15:19-Heimniederlage vor drei Wochen.