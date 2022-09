Berlin verpasst Playoffs in European League of Football Die Footballer von Berlin Thunder haben in der European League of Football (ELF) am letzten Spieltag der Hauptrunde ihr Heimspiel gegen die Tirol Raiders 10:... dpa

Berlin -Die Footballer von Berlin Thunder haben in der European League of Football (ELF) am letzten Spieltag der Hauptrunde ihr Heimspiel gegen die Tirol Raiders 10:37 (10:17) verloren. Damit verpassten die Hauptstädter den Einzug in die Playoffs. Das Team aus Österreich kann die Saison als bester Tabellenzweiter der drei Gruppen dagegen mit dem Halbfinale fortsetzen.