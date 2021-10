Berlin - Kaum auszumalen, was wohl vor knapp einem Jahr in der Arena am Ostbahnhof losgewesen wäre, hätten auch Zuschauer diesem letzten Wurf beiwohnen dürfen. Diesem magischen Moment am 18. November 2020, als Peyton Siva nach auskurierter Corona-Infektion gegen Villeurbanne erst fünf Freikarten von der Dreierlinie warf, aber zwei Sekunden vor dem Abpfiff mit einem erfolgreichen Distanzwurf aus einem Rückstand eine Führung machte. Dem damaligen Publikumsliebling wären wohl nach dem Schlusspfiff wenige Augenblicke später noch mehr Herzen als ohnehin schon zugeflogen, als Alba Berlin an diesem Abend ein schon verlorenes Spiel durch diesen Wurf doch noch gewonnen hatte.

Auch vor einem Jahr war Alba Berlin personell arg gebeutelt

Knapp elf Monate später spielt Peyton Siva in Neuseeland, dürfen wieder mehr als 7000 Zuschauer bei Heimspielen dabei sein, wird das Team von Israel Gonzalez und nicht mehr von Aito Garcia Reneses gecoacht und hat Alba Berlin mit 67:71 gegen Villeurbanne verloren. Magische Momente gibt es derzeit leider nicht zu sehen – weder für die Fans in der Halle noch für die vor den TV-Endgeräten. Vor einem Jahr durch mehrere Covid-Erkrankungen arg gebeutelt, kämpfen die Berliner aktuell gegen Verletzungsprobleme.

Anstatt über die Entwicklung seiner Spieler zu sprechen, muss Israel Gonzalez Niederlagen wie die am Freitag gegen Villeurbanne erklären. „Die Liste ist lang“, sagte er zuletzt, „wir sind froh, dass wir 17 Spieler im gesamten Kader haben, aber natürlich sind wir mit der Situation nicht glücklich.“ Wie auch, wenn in Ben Lammers, Christ Koumadje, Johannes Thiemann und Kresimir Nikic alle vier Center praktisch die komplette Vorbereitung verpasst haben und bislang lediglich Lammers sein Comeback geben konnte. Und der Saisonstart damit praktisch negativ beeinflusst wurde.

Zuletzt wurde mit der Verpflichtung von Oscar da Silva zumindest personell gegengesteuert, das Problem der Rollenverteilung innerhalb der Mannschaft aber bleibt. Wenn Spieler wie Peyton Siva, Niels Giffey, die über viele Jahre zum Kern des Teams gehörten, mit Simone Fontecchio und Jayson Granger zwei weitere Leistungsträger nach einem Jahr wieder gehen und dafür drei neue Spieler zur Mannschaft stoßen, würfelt das ein Teamgefüge ohnehin durcheinander. „Wenn neue Spieler kommen, gibt es immer so eine Findungsphase. Wer kann was am besten, wer fühlt sich wie am wohlsten“, sagt Louis Olinde.

Sind dann nach diesen personellen Veränderungen auch noch so viele Verletzte wie seit Beginn der Vorbereitung zu beklagen, gibt es diese Findungsphase nicht. Es entstehen stattdessen weitere Probleme. Die Belastungssteuerung in den Spielen ist eine ganz andere, Spieler müssen auf andere Positionen rücken. Trainer und Spieler werden also auf Improvisationstalent geprüft. Olinde etwa muss verstärkt auf der großen Flügelposition spielen, Tim Schneider und Luke Sikma rückten von dort oftmals unter den Korb. „Wenn du dann nicht in deine Rolle reinkommst und die anderen Leute nicht wirklich so kennenlernst, wie sie eigentlich auf dem Feld spielen, sind das natürlich Sachen, die es nicht leichter machen“, so Olinde.

Weder für ihn, als jemanden, der schon im vergangenen Jahr zum Team gehörte, aber erst recht nicht für neue Spieler wie Tamir Blatt, Yovel Zoosmann und Jaleen Smith. Im Gegensatz zu Oscar da Silva, der erst vor wenigen Tagen zum Team gestoßen ist und praktisch überhaupt keine Findungsphase hatte, konnten sie zumindest die Vorbereitung bei Alba Berlin absolvieren. Automatismen, insbesondere mit den Centern, konnten auch sie nicht entwickeln. Gerade davon aber lebt das Alba-Spiel in der Verteidigung, wenn die großen Spieler den Teamkollegen helfen und in der Offensive, wenn das Zusammenspiel wie blindes Verständnis wirkt und in einem Alley-Oop-Anspiel am Korb endet. Und natürlich kann Israel Gonzalez nur wenig von dem umsetzen, was er in seiner neuen Rolle als Cheftrainer im Kopf hatte.

Seine Arbeit an den aktuellen Ergebnissen – an Siegen oder Niederlagen – zu messen, ist aufgrund der personellen Lage, in der Alba Berlin auch mal wieder langfristig auf den Dreierspezialisten Marcus Eriksson verzichten muss, nicht möglich. „Wir denken nicht in Siegen im Moment, sondern daran ein Team zu bilden“, sagt Gonzalez, „wir wollen jede Woche wachsen, unser Bestes geben und so schnell wie möglich unsere 100 Prozent erreichen.“

Thiemann und Koumadje wieder im Teamtraining

Bis dahin wird es noch eine Weile dauern. Denn auch wenn Johannes Thiemann und Christ Koumadje wieder im Teamtraining stehen und auch bald in Pflichtspielen zum Einsatz kommen können, braucht es Zeit, um den Körper wieder an die Belastung zu gewöhnen. Erst dann beginnt, so sich denn nicht noch weitere Spieler verletzen, die eigentliche Findungsphase bei Alba Berlin.

Etwas später als bei manch anderem Team, aber irgendwie auch so ähnlich wie vor einem Jahr. „Da war es auch so am Anfang, da haben wir nicht immer gut gespielt“, erinnert sich Louis Olinde. Aber: „Zum Ende hin waren wir auf unserem besten Level und sind dann deutscher Meister geworden.“ Kaum auszumalen, was in rund zehn Monaten in der Arena am Ostbahnhof los sein wird, sollte die aktuelle Saison nach einem Start mit Problemen abermals ein solches Ende nehmen.