Berlin Volleys bezwingen den ukrainischen Meister Mit einem Sieg haben sich die Berlin Volleys vom Bogdanka-Volleyball-Cup im polnischen Lublin verabschiedet. Der deutsche Meister bezwang am Sonntag im Spiel... dpa

Lublin/Berlin -Mit einem Sieg haben sich die Berlin Volleys vom Bogdanka-Volleyball-Cup im polnischen Lublin verabschiedet. Der deutsche Meister bezwang am Sonntag im Spiel um Platz drei den ukrainischen Titelträger Barkom-Kazhany Lwiw in nur 68 Minuten klar mit 3:0 (25:19, 25:21, 25:19). 24 Stunden zuvor hatten die Berliner an gleicher Stelle gegen Gastgeber LuK Lublin noch mit 0:3 das Nachsehen gehabt.