Berlin - Zusammen mit Georg Klein hatte Nehemiah Mote am Mittwoch auf Internetfotos seine Krallen gezeigt. Es war ein Hinweis auf das Fehlen ihres Mittelblocker-Kollegen Jeff Jendryk, der sich im ersten Play-off-Finalspiel gegen den VfB Friedrichshafen verletzt hatte. Jendryks Spitzname lautet: Jungle Cat, Raubkatze, daher also Krallen. Die Fingernägel von Motes rechter Hand hatte seine Verlobte schwarz lackiert, die Fingernägel der linken Hand orange – nach den Vereinsfarben der BR Volleys. Aber je länger das zweite Finalspiel der Play-off-Serie um die deutsche Meisterschaft dauerte, desto deutlicher wurde, dass der VfB Friedrichshafen keine Angst vor den Krallen der Berliner hatte.

Daher lautet das Motto der BR Volleys nun vor dem dritten Spiel der Finalserie am Sonnabend in der Max-Schmeling-Halle (18.30 Uhr, twitch.tv/spontent) genauso wie vor dem zweiten: „#backtogether“. Dieses Hashtag hatte der Titelverteidiger im sozialen Netzwerk unter die Rubrik Play-off-Finale geschrieben. Und jetzt, nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel, das die Berliner beim VfB Friedrichshafen am Mittwochabend mit 1:3 (25:21, 23:25, 22:25, 24:26) verloren, ist schon sehr viel Zusammenhalt, noch mehr Zurückkommen und vor allem nicht nur Krallen zeigen, sondern Biss gefragt. Denn die Best-of-Five-Serie erlaubt den BR Volleys keine weitere Niederlage mehr – ansonsten steht die Mannschaft von Trainer Cedric Enard in dieser Saison nur mit dem eher wertlosen Supercup da.

BR Volleys stehen sich selbst im Weg

Das wäre bei dem Kader, den Manager Kaweh Niroomand zusammengestellt hat, und dem Anspruch, den der Verein vertritt, nicht nur verwunderlich, einigermaßen spektakulär – sondern eigentlich auch unnötig. „Noch bevor der erste Aufschlag in diesen Finals gespielt ist, setzen wir uns selbst schon unter einen merkwürdigen Druck und stehen unter Spannung. Das hemmt uns und wir spielen dadurch nicht frei“, versuchte Mote am Mittwochabend eine Erklärung zu finden. „Mit dieser Anspannung misslingen uns manchmal selbst einfachste Dinge.“

Die bisherigen beiden Finalspiele waren spannend, hochklassig, emotional – Play-offs, wie Zuschauer sie lieben. In Spiel eins am vergangenen Sonnabend nutzten die Berliner eine 2:0-Satzführung und insgesamt zwei Matchbälle nicht zum Sieg. In Spiel zwei am Mittwoch setzten die Berliner Friedrichshafen von Beginn an mit ihren Aufschlägen unter Druck und entschieden Satz eins für sich. Im zweiten Durchgang hatten Mote und Tim Carlé mit einem Doppelblock nach mehreren aufgeholten Rückständen das 23:23 erreicht. Aber eine Schiedsrichterentscheidung führte zum Satzgewinn für Friedrichshafen, was Volleys-Kapitän Sergej Grankin in Rage versetzte und zum Tritt gegen den Schiedsrichterstuhl veranlasste. Doch der Frust brachte nur eine Rote Karte zu Beginn des dritten Satzes, den Friedrichshafen dann mit starker Blockabwehr dominierte.

Im vierten Durchgang sorgte Mote mit einem Block für die 21:20-Führung, Berlin erspielte sich beim 24:23 einen Satzball – aber wieder fehlte im entscheidenden Moment der Biss. „Das war eine heiß umkämpfte, intensive Volleyball-Schlacht. Wir haben wieder unsere Chancen nicht genutzt. Das müssen wir uns vorhalten“, resümierte Manager Niroomand.

Und wie schon nach der ersten Partie in Berlin schauten sich die Berliner Spieler verwundert in die Augen. So, als könnten sie es selbst gar nicht glauben, dass ihnen nach dieser dominanten Saison, nach diesen schwungvollen Auftritten in der Champions League nun der VfB Friedrichshafen nicht nur den Pokaltitel entrissen hat, sondern tatsächlich auch noch den Meistertitel streitig macht.

Mote hofft mithilfe der Zuschauer auf die Wende

Die Geplänkel am Netz sind aggressiver geworden in der Finalserie. Kapitän Grankin verlor mehrmals die Contenance. Mote gehört eher zu den ruhigeren Profis. „Ich versuche, durch Aktionen zu sprechen, der Mannschaft Stabilität und Ruhe zu geben“, sagt der 28 Jahre alte Australier. Am Mittwoch trug er elf Punkte, davon sechs Blocks, zum Ergebnis bei. Auch Klein ersetzte mit zwölf Punkten um 92 Prozent Angriffsquote Jungle Cat Jendryk, der am Sonnabend eventuell wieder im Kader steht, vorbildlich.

„Es war eigentlich alles in unserer Hand“, sagte Mote schon nach Finalspiel eins. „Wir wissen, dass Friedrichshafen wie ein Raubtier ist. Wenn sie nur den Hauch eine Chance schnüffeln, schnappen sie zu. So ein Spiel ist voller Momente. Wir müssen sie ergreifen. Wir dürfen dem Gegner keinen Raum lassen.“ Mithilfe der Berliner Zuschauer soll die Wende in der Finalserie noch gelingen. Ein spannender Volleyball-Sonnabend ist in der Max-Schmeling-Halle garantiert.