Berlin Volleys holen den 13. Meistertitel und ziehen mit Friedrichshafen gleich

In seinem letzten Spiel für die BR Volleys erlebt Trainer Cedric Enard in der vollbesetzten Max-Schmeling-Halle ein Finale voller Dramatik und Emotionen.

Dass es so emotional werden würde, so knapp, das war am Sonnabend lange nicht abzusehen gewesen. Aber dann standen gegen 22 Uhr 8553 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle und sagen: „Oh, wie ist das schön“. Marek Sotola hatten den vorletzten Punkt ins Feld des VfB Friedrichshafen geschmettert - und Berlins Trainer Cedric Enard hielt es nicht mehr an der Seitenlinie. Er sprang auf, um mit Sotola Brust an Brust zu feiern. Dann blockte Saso Stalekar den letzten Angriff der Profis vom Bodensee - und der 3:1 (25:18, 25:18, 16:25, 27:25)-Sieg der BR Volleys war perfekt. Und damit ihr 13. deutscher Titel. Sie haben den VfB Friedrichshafen, der lange alleiniger Rekordmeister war, jetzt eingeholt.

In Satz vier brennen Brown die Sicherungen durch

Die Saison endete für die BR Volleys in einem riesengroßen, tanzenden Freudenknäuel. Jeder in Orange umarmte jeden in Orange. Und Trainer Enard, der nach der Saison zurück nach Frankreich geht und die BR Volleys verlässt, verabschiedete sich vor großem Publikum gerührt, glücklich, mit Tränen in den Augen. Er hatte in seinen fünf Berliner Jahren den vierten Meistertitel geholt, dazu in diesem Jahr auch den Bounce House Cup und den deutschen Pokal. „Ein tiefes Dankeschön an alle für diese wundervolle Reise“, sagte er, ehe seine Mannschaft im Goldschnipselregen die goldenen Medaillen umgehängt bekam.

Dass die Partie noch mal so große Emotionen auslösen würde, war im Lauf von Satz eins und auch Satz zwei nicht anzunehmen gewesen. Johannes Tille, seit dieser Saison Zuspieler bei den BR Volleys, tat alles dafür, sich für die Profis des VfB Friedrichshafen als eine Art Alptraum in kurzen Hosen zu erweisen. Wie schon in Spiel zwei in Friedrichshafen brachten die Berliner ihren Regisseur in jedem Satz gleich zu Beginn an die Serviceposition. Und wie schon in Friedrichshafen wirkte das in Satz eins und zwei wie ein Booster, denn seine Asse, die er einstreute, brachten den BR Volleys zweimal eine komfortable 4:1-Führung, die sie in Satz eins auf zeitweilig acht Punkte ausbauten.

Es ging am Sonnabend in der Max-Schmeling-Halle so furios für die Berliner Volleyballer weiter, wie es am Donnerstag geendet hatte. Wieder setzten sie das Team aus Friedrichshafen mit ihren Aufschlägen derart unter Druck, dass die Profis um Zuspieler Dejan Vincic ihre Angriffe überhaupt nicht aufbauen konnten. Satz eins und zwei gingen jeweils deutlich an die Berliner, deren Selbstbewusstsein bis dahin nicht nur durch acht Asse, sondern auch Einerblocks wie dem von Nehemiah Mote zum 15:10 im zweiten Satz oder dem von Ruben Schott zum 21:13 anwuchs.

Vermutlich kam den meisten, die es mit dem VfB Friedrichshafen halten, die Finalserie in diesem Jahr tatsächlich alptraumhaft vor. Nach dem 3:1-Sieg der Berliner in Spiel eins folgte ein 3:0-Erfolg auswärts gegen desolate Friedrichshafener. „Das kann ein Wirkungstreffer gewesen sein, wir müssen jedoch weiterhin Druck aufbauen und dürfen dabei nicht nachlassen“, hatte Berlins Kapitän Ruben Schott gewarnt.

Doch wie so oft im Volleyball ließen die Berliner im dritten Satz nach. Friedrichshafens Spieler, die sich im zweiten Satz schon eine deftige Ansprache von Trainer Mark Lebedew anhören mussten, in der Worte wie „Bullshit“ fielen, kämpften sich zurück in die Partie. Plötzlich schlugen sie besser auf, plötzlich blockten sie besser, plötzlich kamen vor allem Michal Superlak, Luciano Vicentin und Tim Peter mit ihren Angriffsschläge durch. Sie gewannen Durchgang drei.

Im vierten Satz passierte etwas, was im Volleyball eher selten passiert. Beim Stand von 6:6, als der erste Schiedsrichter die Kapitäne gerade zu sich gerufen hatte, um weniger Trashtalk anzumahnen, schoss Berlins Libero Sato nach vorne und sagte etwas. VfB-Mittelblocker Andre Brown, der zuvor schon provoziert hatte, kam daraufhin unter dem Netz hindurch auf die Berliner Seite, es sah bedrohlich aus. Seine Teamkameraden zerrten ihn zurück, Worte flogen, Rudel bildeten sich. Volleyball sah plötzlich fast wie Eishockey aus, wenn Profis ein paar Sicherungen durchbrennen. Brown wurde für den Satz mit Gelb-Rot hinausgestellt, Mote sah die Gelbe Karte, was bedeutete, dass beim VfB Außenangreifer Vojin Cacic als Mittelblocker aushelfen musste, da Friedrichshafens dritter Mittelblocker Marcus Böhme verletzt an der Stirnseite des Spielfeldes saß.

Als Brown mit einer provozierenden Geste in die Kabine trabte, empörte sich das Berliner Publikum. Doch offenbar hatte der Tumult das junge Berliner Team verunsichert. „Wir haben ein bisschen den Fokus verloren“, sagte Schott. Friedrichshafen zog auf 20:16 davon, hatte beim Stand von 24:22 zwei Satzbälle. Ein Tiebreak drohte. Die Dramatik nahm zu. Die Zuschauer standen in der Halle. Jeder wusste: die Medaillen liegen bereit, die Rosen, die Meister-T-Shirts mit der Aufschrift „Triple“ und „Jetzt schlägt´s 13“, mehr als 8500 Menschen waren zum Feiern gekommen. Der eingewechselte Stalekar punktete, dann blockte er einen Angriff von Superlak, es stand 24:24. Die Situation spitzte sich immer mehr zu, ehe Enard schließlich in seinem letzten Spiel für die BR Volleys von den Gefühlen überwältigt wurde und seine Spieler einen nach dem anderen fest an sich drückte.