Berlin Volleys in Posen: Test vor Champions League

Berlin -Die Berlin Volleys bekommen am Wochenende einen Vorgeschmack auf die kommende Saison in der Volleyball-Champions-League. Beim traditionsreichen Memorial Arkadiusz Golas Tournament in Posen trifft der deutsche Meister am Samstag (17.30 Uhr) zunächst auf CMC Warta Zawiercie. Der polnische Meisterschaftsdritte ist auch einer von drei Gruppengegnern der Berliner in der Königsklasse.