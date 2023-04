Berlin Volleys mühen sich zum Auftaktsieg im Play-off-Halbfinale gegen Düren

Fünfmal hatten die BR Volleys in der bisherigen Saison schon gegen die Powervolleys Düren gewonnen. Viermal in der Haupt- und Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga, einmal im Pokalfinale. Aber im sechsten Aufeinandertreffen der befreundeten Traditionsvereine im ersten Play-off-Halbfinale war vieles anders. Und Berlins Manager Kaweh Niroomand hatte so etwas geahnt. Schließlich hatte er schon nach dem Viertelfinale, das die BR Volleys ziemlich mühelos mit 2:0 gegen Haching gewonnen hatten, gesagt, das sei eine sehr gefährliche Geschichte. Schließlich sei Düren im Viertelfinale gegen Herrsching deutlich mehr gefordert gewesen - und für die Berliner gehe es im Halbfinale plötzlich von null auf hundert.

Düren setzt den deutschen Meister unter Druck

Er hatte recht. Zwar gewannen die BR Volleys Spiel eins der Best-of-five-Serie am Mittwochabend in der Max-Schmeling-Halle gegen Düren mit 3:1 (16:25, 25:17, 25:23, 25:21), aber die Mannschaft von Trainer Cedric Enard tat sich enorm schwer. „Düren ist ein gutes Team. Sie wussten, dass uns der Rhythmus fehlt. Jeder hat gesehen, dass wir sehr unter Druck waren. Heute zählt nur das Ergebnis“, sagte Enard. Im ersten Satz war sie meilenweit von der Form, dem Spielfluss, der Überzeugung entfernt, die sie vor kurzem noch in der Champions League gegen Klubweltmeister Perugia gezeigt hatte.

Die Berliner schenkten Düren zehn Eigenfehler. Hauptangreifer Marek Sotola kam im gesamten Satz lediglich auf zwei Punkte, Außenangreifer Tim Carlé wurde beim Stand von 9:20 durch Cody Kessel ersetzt. Die Gäste aus dem Rheinland waren in allen Belangen besser. Von der Aufschlagswucht des deutschen Meisters war nichts zu sehen. Folgerichtig gaben die Berliner den ersten Satz ab. „Wir hatten lange kein Spiel auf so einem Niveau. Nach den Anfangsschwierigkeiten haben wir es ganz gut gelöst“, fand Mittelblocker Anton Brehme, „wir waren zuletzt ja gefühlt zwei Wochen im Winterschlaf.“

Doch dann kämpften sich die BR Volleys vor 5178 Zuschauern Stück für Stück in einen besseren Modus. Angetrieben von Allez-Rufen ihres Trainers und Kessels Energie, Gestik und Angriffsfreude kam der Motor der Berliner allmählich ins Laufen. Anton Brehme war einer der ersten, der sich fing. Sein Ass gab Auftrieb - und am Satzende kamen zwei Asse vom eingewechselten Antti Ronkainen hinzu, ehe Ruben Schott den Durchgang beendete.

Doch die Dürener, bei denen Kapitän Michael Andrei wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel als Co-Trainer auf der Bank saß und für den Rest der Saison ausfällt, spürten, dass die Berliner am Mittwoch so verwundbar waren, wie in keinem der fünf Spiele zuvor. Satz drei war bis zum Ende knapp. Sotola tat sich weiter ungewohnt schwer. Und während der Hallensprecher das 3:2 des VfB Friedrichshafen im Parallel-Halbfinale gegen die SVG Lüneburg verkündete, mühten sich die Berliner auch im vierten Satz gegen die ausdauernd verteidigenden und wuchtig angreifenden Dürener.

Viertel vor zehn hatten die Berliner nach einem aufreibenden Kampfspiel Matchball - dass Marek Sotola ihn verwandelte, war die Belohnung dafür, dass er sich an diesem schwierigen Abend bis zum Schluss nicht entmutige ließ. „Heute waren viele von uns sehr mit sich selbst beschäftigt. Dass gleich drei, vier Spieler wegknicken, ist sehr ungewohnt für uns. Aber Cody hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht, viel Energie eingebracht und wichtige Bälle verwandelt“, sagte Außenangreifer Ruben Schott.