Selten ist das Geflecht von Bindungen, Beziehungen, Gefühlen, Momenten so deutlich spürbar wie dann, wenn im Profisport eine Entscheidung ansteht. Die Finalserie um die deutsche Volleyballmeisterschaft zwischen den BR Volleys und dem VfB Friedrichshafen war voll davon. Einer wie Cedric Enard muss in diesem komplizierten Netz von Emotionen die Kontrolle behalten – über sich und sein Team. Und richtige Entscheidungen treffen. Enard, 46, ist seit vier Jahren Trainer der BR Volleys – und nun war die Möglichkeit, ohne Titel zu bleiben, trotz eines gelungenen Champions-League-Auftritts die hohen Erwartungen zu enttäuschen, die der Klub und die Berliner Fans an ihn und seine Mannschaft stellen, bedrohlich wie nie.

Vielleicht reckte er deshalb so triumphierend die Faust, als er zwischen seinen Spielern und Sponsor-Maskottchen Hamster Hugo ganz oben auf dem Siegerpodest der Max-Schmeling-Halle stand. Vielleicht war es seine Art, Frau und Kindern, die mit ihm aus Frankreich nach Berlin gezogen waren, zu sagen: Danke für eure Unterstützung. Titel verteidigt. Trotz allem. Vielleicht sah er deshalb so glücklich aus, als die Konfettikanonen goldene Schnipsel über ihn und seine Volleyballer schleuderten. Während die 8553 Zuschauer in der ausverkauften Halle „Oh, wie ist das schön“ anstimmten, tanzte er mit Zuspieler und Kapitän Sergej Grankin.

Jetzt wollen die Berlin Volleys Rekordmeister werden

Nachdem die Mittelblocker Jeff Jendryk und Nehemiah Mote ihr erstes Bier des Abends aus ihren Turnschuhen getrunken hatten, eilte Enard Richtung Haupttribüne. Dort standen seine beiden jüngeren Töchter, um den Vater zu drücken. Dann setzte sich der Berliner Trainer mit einer Mischung aus Erleichterung, Stolz und Trotz in der Miene auf die LED-Bande. „We did it“, sagte er. Wir haben es geschafft.

Noch nie zuvor hat eine Volleyballmannschaft einen 0:2-Rückstand in einer Best-of-Five-Finalserie aufgeholt, um noch die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Es war am Sonnabend die sechste in Serie für die BR Volleys, die zwölfte insgesamt. „Vielleicht sollten wir es jetzt auch mal in Angriff nehmen, Rekordmeister zu werden“, sagte Berlins Manager Kaweh Niroomand. Schließlich liegt der VfB Friedrichshafen nur noch mit einem weiteren Titel vorn.

Wie zuletzt eigentlich immer hatten es die beiden Topteams der vergangenen Jahre in die Final-Play-offs geschafft. Langweilig war es keine Sekunde lang. „Das war die beste Finalserie der letzten Jahre. Beide Mannschaften waren absolut auf Augenhöhe“, sagte Niroomand. „Von beiden Seiten wurde das Produkt Volleyball hervorragend dargestellt.“

Und dann dieses fünfte Spiel. Vor dieser Rekordkulisse nach mehr als zwei Jahren, in denen Zuschauer wegen der Pandemie nur sporadisch erlaubt waren und sich auf der Streaming-Plattform Twitch eine alternative, auf jugendlich getrimmte und vom Geist der sozialen Medien getragene Community zu etablieren begonnen hatte. „Friedrichshafen war im Saisonfinale in Topform. Sie haben uns alles abverlangt“, sagte Enard. „Als ich meinen Vertrag in Berlin unterschrieben habe, sagte ich zu unserem Manager: ‚Hier, zu Hause in dieser Halle Meister zu werden, das ist mein Traum.‘“ Wenig später hüpfte er schuhlos wie die Spieler in der Kabine zu „We are the Champions“ und schwang die Bierflasche wie ein Lasso.

„Am Ende hat Berlin die Kaderzusammenstellung geholfen. Friedrichshafen hatte nicht die Bank zur Verfügung wie wir“, resümierte Manager Niroomand, was indirekt ein Lob an sich, aber auch an Enard war. Der hatte vor dem dritten Play-off-Spiel in Berlin, als die Volleys bereits 0:2 zurücklagen, Teamrückkehrer Georg Klein gebeten, die Kabinenansprache zu halten. Die war so emotional, dass Angreifer Benjamin Patch sagte, ihm seien fast die Tränen gekommen. Es war einer der Wendepunkte in der Serie, der alle zusammenschweißte. Einen anderen führte Enard mit den Einwechslungen von Samuel Tuia und Marek Sotola in Spiel vier und fünf herbei. Beide hatten die Saison überwiegend auf der Bank verbracht, beide unterstützen den überragenden Außenangreifer Tim Carlé dann maßgeblich. „Wir haben einen magischen Job erledigt“, sagte Sotola. „Wir waren immer ein Team“, konstatierte Mittelblocker Mote.

Tim Carlé verwandelt den Matchball für Berlin

Dafür, dass jeder seine Rolle kennt und akzeptiert, ist der Trainer verantwortlich. Enard hat die Saison mit all ihren Aufs und wenigen Abs hervorragend moderiert. Der letzte Punkt am Sonnabend war symptomatisch für die Serie: Ruben Schott nahm einen starken Aufschlag des VfB nicht ideal an, der Ball sprang Richtung Ersatzspieler-Ecke, Libero Santiago Danani rettete, was eigentlich aussichtslos schien, mit einem Über-Kopf-Bagger – Carlé schmetterte den Matchball übers Netz.

Mit ähnlichem Elan tauchte er kurz nach 22 Uhr im von Danani angeführten Weiße-Socken-Feierzug im VIP-Raum der Halle auf. Patch trug nur noch seine Trikothose. Da Hemd und Haare von Trainer Enard schon patschnass waren, kippte Kapitän Grankin das Bier aus dem überdimensionalen Pils-Glas Manager Niroomand über die Frisur. Kurz darauf zogen die Spieler zum Feiern in den Club Pearl und die Havanna Bar weiter. Trainer Enard ließ sie. Kontrolle war gerade nicht mehr nötig.