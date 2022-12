Berlin Volleys verlieren in der Champions League ihr Heimspiel gegen Ankara

Nimir, immer wieder Nimir. Der holländische Volleyballer Nimir Abdel-Aziz ist aktuell einer der weltweit besten Angreifer. Und wie es aussieht, wenn er seine Stärke entfalten kann, das mussten die BR Volleys und die 5363 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle bei der 0:3 (16:25, 33:35, 22:25)-Niederlage gegen Halkbank Ankara erfahren. Klar, die Volleys-Profis wussten, dass der 30-Jährige Spiele alleine entscheiden kann. Dass er variabel schlägt, mit dem gegnerischen Block spielen kann, seine Aufschläge unerreichbar übers Netz zimmert. Nimir hat sich bei seinen vorherigen Stationen, den den italienischen Topklubs wie Trentino und Modena, ja längst einen Namen gemacht. Schon 2021 machte er den BR Volleys in der Champions League das Leben schwer. So schwer wie am Dienstagabend.

Berlin vergibt im zweiten Durchgang acht Satzbälle

Nachdem die Berliner den ersten Satz mit einer wackeligen Annahme und wenig Zugriff im Block schnell und deutlich aus der Hand geben mussten, begannen sie den zweiten aggressiver, mutiger, erfolgreicher. Sie lagen durchgehend mit mehreren Punkten vorn, das war bis zum Stand von 24:21 so. Die Zuschauer waren längst aufgesprungen, als sich die beiden Teams eine lange Rally lieferten, die schließlich Marek Sotola mit einem Angriffsschlag ganz nach hinten an die Grundlinie für die Berliner entschied. Aber dann kam Nimir zum Aufschlag. Er setzte Berlins Annahme unter maximalen Druck - 24:24.

Es wurde eine dramatische Schlussphase: Die Berliner konnten acht Satzbälle nicht nutzen, ehe schließlich zwei Punkte von Nimir diesen nervenaufreibenden zweiten Durchgang mit 35:33 zugunsten der Türken entschieden. Eigentlich hatten die Berliner, die schon in Ankara den vierten Satz trotz komfortabler Führung abgeben hatten, noch eine Rechnung offen gehabt mit dem Gegner.

Aber im dritten Satz hatten sie der Angriffsgewalt von Ankara nicht mehr genug entgegenzusetzen, um ihre Ausgangslage nach dem vierten Spiel in der Gruppenphase der Champions League nachhaltig zu verbessern. So entschied Halkbank die Partie mit dem vierten Matchball für sich und fügte den Berlinern, die hinter Ankara und Zawierce und vor Pazardzhik auf Platz drei der Vierergruppe liegen, die zweite Niederlage zu.

„Das war sehr enttäuschend“, sagte BR Volleys-Manager Kaweh Niroomand. Sein Team habe es nie geschafft, in einen Flow zu kommen. Die ersten beiden Mannschaften jeder Vierergruppe sowie der beste Gruppendritte verbleiben in der europäischen Königsklasse. Für die Berliner wird das Weiterkommen schwierig. Als Mann des Spiels wurde am Dienstag Nimir ausgezeichnet. Er hatte 28 Punkte für sein Team erkämpft.