Missbrauchsverdacht: Deutscher Trainer von Special Olympics ausgeschlossen

Die Special Olympics Deutschland (SOD) haben einen Trainer wegen eines Missbrauchsverdachts mit sofortiger Wirkung aus ihrer Delegation ausgeschlossen. Das bestätigte der Verband am Donnerstag, nachdem zunächst der RBB über den Fall berichtet hatte. Laut des öffentlich-rechtlichen Senders handelt es sich um einen Coach aus dem Radsport.

Man sei am Mittwoch auf ein laufendes Verfahren gegen einen Trainer aufmerksam gemacht worden, hieß es in einer Mitteilung von Special Olympics Deutschland: „Bis zum Ende des Verfahrens wurde der Trainer unverzüglich von allen Aufgaben und Tätigkeiten für Special Olympics Deutschland entbunden. Der Trainer ist damit nicht länger Teil des Team SOD, seine Akkreditierung wurde entzogen, und er musste das Teamhotel umgehend verlassen.“ Bei den Special Olympics Weltspielen darf er nicht mehr coachen.

Trainer informierte Special Olympics Deutschland nicht über das Verfahren

Gegen den Lehrer läuft derzeit ein Prozess vor dem Landgericht Frankfurt (Oder), in dem er des mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Schülerinnen beschuldigt wird. Der Mann bestreitet die Vorwürfe. Seine Verteidigerin will einen Freispruch erwirken. Gegen den Lehrer wurde vom Gericht ein Berufsverbot verhängt, das auch weiterhin gilt. SOD bestätigte auf Anfrage, dass es sich bei dem Trainer um diesen Beschuldigten handelt. Der Prozess gegen den Trainer hatte am 24. Mai dieses Jahres begonnen. Das Verfahren wurde nach dem ersten Verhandlungstag wegen der Erkrankung eines entscheidenden Richters ausgesetzt. Prozessauftakt soll nun der 6. November sein.

Delegationsleiter Tom Hauthal wies auf eine „Kultur des Hinsehens und des offenen und transparenten Umgangs mit dem Thema Prävention sexualisierter Gewalt“ innerhalb des Teams Special Olympics Deutschland hin: „Wir haben in der Vorbereitung viele Schritte unternommen, um das Thema mit höchster Sorgfalt zu behandeln. Die Information über das laufende Verfahren gegen den Trainer ließ für uns nur die Entscheidung zu, den Trainer mit sofortiger Wirkung und unverzüglich aus dem Team Special Olympics Deutschland auszuschließen.“

Alle Mitglieder der Delegation mussten im Vorfeld der Weltspiele ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis zur dokumentierten Einsichtnahme vorzeigen und den SOD-Ehrenkodex unterzeichnen. Der Trainer informierte Special Olympics Deutschland nicht über das laufende Verfahren.