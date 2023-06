Zwischenbilanz der Weltspiele der Special Olympics: „Das Konzept geht auf“

Die Spiele in Berlin neigen sich langsam dem Ende entgegen, die Halbzeitbilanz fällt positiv aus. Was kann noch verbessert werden?

Die Zwischenbilanz der Weltspiele in Berlin fällt positiv aus. Am Donnerstag leiteten Athleten und Verantwortliche des Organisationskomitees die zweite Hälfte der Special Olympics World Games Berlin 2023 ein. „Es läuft alles sehr gut“, sagte Carsten Kranz, der als Chief Operating Officer für die Durchführung der Weltspiele verantwortlich ist, „unser Konzept geht tatsächlich auf.“

Besonders gut liefen auch die Medienberichterstattung und Liveübertragung der Wettbewerbe. Mit 135 in Echtzeit angebundenen Spielfeldern wird von mehr Veranstaltungsorten berichtet als etwa bei den Olympischen Spielen.

Von den etwa 50.000 Besuchern der Eröffnungsfeier im Olympiastadion, haben viele auch die Veranstaltung über die Woche besucht. Am Ende werden Kranz zufolge rund 70.000 bis 80.000 Eintrittskarten verkauft sein. „Die Leute kaufen mehr Tickets als wir erwartet haben“, sagte Kranz. Einige Veranstaltungen können zudem kostenlos besucht werden. Organisatorisch lief nicht immer alles einwandfrei. In den Tagen vor den Spielen war zum Beispiel ein Truck mit rasenschonenden Druckplatten zwar am Olympiastadion angekommen, allerdings in München und nicht in der Hauptstadt. Das Problem konnte trotzdem schnell gemeistert werden.

Teilhabe ist ein wichtiger Bestandteil der Special Olympics

Bei Special Olympics ist Teilhabe ein zentrales Prinzip. Joannah Faust, zuständig für die Einbindung von Athleten beim SOD, freut sich über die positive Entwicklung: „Unsere Athletensprecher sind aktiv in alle Entscheidungsgremien eingebunden.“ Im Rahmen eines nationalen Strategieplans werden die Athleten auch auf ehrenamtliches Engagement vorbereitet. Ein Beispiel dafür ist das Projekt „LIVE“, bei dem Athleten zu Teilhabeberatern ausgebildet werden, um Vereine und Gemeinden in Fragen der Teilhabe zu unterstützen. „LIVE“ steht für Lokal inklusives vereintes Engagement.

„Wir sind sehr gespannt, was noch auf uns zukommt“, sagte Mehtap Özgul, Botschafterin von Special Olympics. Ihr haben die Spiele bislang besonders gefallen, in zahlreichen Gesprächen mit Athleten habe sie auch darüber geredet, was an der Veranstaltung noch verbessert werden könnte. Die Kommunikation scheint erstmals als in den letzten Jahren deutlich besser zu funktionieren. Mehr als 1800 Medienvertreter haben sich für die Weltspiele akkreditiert, online erreicht das Großereignis international mehr als eine Milliarde Menschen.