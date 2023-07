Berliner AK: Kein Präsident mehr da, aber seit Montag ein neuer Trainer

In den vergangenen vier Wochen hat Burak Isikdaglioglu für den Berliner Athletik-Klub gekämpft. „19 Stunden am Tag“, sagt er. Und zwischendurch sah es kurzzeitig auch mal so aus, als gebe es die Berliner Fußballer aus Moabit kommende Saison gar nicht mehr in der Regionalliga Nordost: 20 Spieler weg, Präsident weg, Trainer Volkan Uluc weg, war zuletzt zu lesen. Aber am vergangenen Wochenende, sagt Isikdaglioglu, da hätten sich die dunklen Wolken verzogen: „Wir haben es geschafft, Sponsoren zu finden, die den Verein erst mal weitertragen.“

Nicht nur das. Am Montag präsentierte der Berliner AK auch einen neuen Trainer: Jeffrey Seitz, zuvor elf Jahre lang in verschiedenen Positionen beim SC Staaken erfolgreich. Der 38-Jährige, der in Kreuzberg aufwuchs und in der Jugend bei Tottenham Hotspur spielte, besitzt die A-Lizenz und wurde im April als Coach des SC Staaken freigestellt. „Es geht wieder aufwärts. Wir haben einen sehr sympathischen Trainer, der zuvor in Staaken viel erreicht und sich durchgesetzt hat. Er passt menschlich richtig gut zu uns“, meint Isikdaglioglu.

Seit dem Rücktritt von Ebubekir Han hat der BAK keine Führung

Eigentlich ist er Jugendleiter beim Berliner AK. Aber seit dem Rücktritt von Präsident Ebubekir Han am 30. Juni, dem der Rücktritt des gesamten Vorstands folgte, steht der Verein ohne Führung da. Und ohne Hauptsponsor. Denn das war seit 2001 der Berliner Bauunternehmer Ali Han. Der hatte sich allerdings schon länger aus dem täglichen Geschäft verabschiedet und sich in die Türkei zurückgezogen. Unter Führung seines Sohnes Ebubekir Han war der BAK zuletzt stabil, scheiterte mehrere Male nur knapp an der Meisterschaft und an dem Schritt in Liga drei.

Der Klub hatte eine eigene DNA als Multikulti-Verein ausgebildet, der sich im Kiez sozial engagiert. Als die Türkei und Syrien im Februar dieses Jahres von Erbeben erschüttert wurden, setzte sich der BAK unter Leitung von Isikdaglioglu für groß angelegte Hilfsaktionen ein. Nach dem Rückzug von Han senior und Han junior aus privaten Gründen war aber plötzlich kein Geld mehr vorhanden für einen wettbewerbsfähigen Regionalligakader. „Es ist sehr traurig, dass nach 20 Jahren der größte Unterstützer ausscheidet“, sagt Isikdaglioglu.

Doch einfach nichts zu tun, fand er, sei keine Option. „Ich habe eine Verantwortung gegenüber den 400 Kindern im Verein und ihren Eltern. Es muss einfach weitergehen. Wir haben unsere Sponsorensuche extrem ausgeweitet, Firmen angesprochen, Eltern angesprochen. Wir spielen mit unserer U19 im DFB-Pokal. Wir wollen mit der ersten Mannschaft in der Regionalliga weiter eine Perspektive bieten.“

Um den Verein auf breitere Schultern zu stellen, ist Isikdaglioglu weiter auf Sponsorensuche. Er sei bereit, mit der Zustimmung der Mitglieder als eine Art Übergangsvorstand zu fungieren, sagte der Jugendleiter. Nach der Ferienzeit Ende August, Anfang September müsse dann bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt werden.

Die Lizenzierung für die Regionalliga sei nicht in Gefahr, betont Isikdaglioglu. Zuletzt habe der BAK vor allem mit jungen Spielern trainiert, ein paar erfahrene Fußballer aus dem bisherigen erweiterten Kader wie Jamal Rogero oder Shinji Yamada seien noch da, Jürgen Gjasula zumindest noch nicht weg. Dafür gehören zu den Abgängen wichtige Spieler wie Innenverteidiger Tarek Chahed, der zum Zweitligisten FC Magdeburg wechselte, Shawn Kauter, Jannis Lang, Michael Seaton, Joel Richter, Ben Meyer, Kwabe Schulz oder Torwart Luis Zwick.

Der neue BAK-Coach Seitz (38) schaffte 2017 in seinem ersten Jahr als Männertrainer des SC Staaken sofort den Aufstieg in die Oberliga. Am Montag präsentierte er sich mit Isikdaglioglu im Poststadion. Beide hielten einen rot-weißen Fanschal, auf dem stand: „Meine Liebe, mein Verein. Berliner AK 07.“ Sie gehen die neue Saison optimistisch an.