Berliner FC Internationale gewinnt „Sterne des Sports“

DOSB-Präsident Thomas Weikert (l-r), BVR-Präsidentin Marija Kolak und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nehmen an der Verleihung teil. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -Der Berliner Fußballverein FC Internationale hat das Bundesfinale beim „Großen Stern des Sports“ gewonnen. Bei der 19. Auflage der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den Volksbanken Raiffeisenbanken vergebenen Auszeichnung gewann der 1980 gegründete Club den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis. „Sportvereine leisten eine ungeheure Integrationsarbeit, für die, die am Rande stehen und Gemeinschaft brauchen. Für unsere Gesellschaft sind Vereine unendlich wichtig“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Laudatio in der DZ Bank am Brandenburger Tor in Berlin am Montag.