Johannes Motschmann war noch ein paar Straßenbiegungen entfernt. Er bekam gar nicht mit, dass dem Sieger des Berliner Halbmarathons kurz vor dem Ziel beinahe noch ein größeres Malheur passiert wäre. Der Kenianer Alex Kibet hatte sich mehrere Hundert Meter von seinen Verfolgern abgesetzt. Ohne Läufergruppe um sich, ohne Tempomacher, nur begleitet von zwei Führungsfahrrädern, war er mit Sicht aufs Brandenburger Tor in die Prachtstraße Unter den Linden eingebogen.

Als die Mountainbike-Fahrer kurz vor dem Pariser Platz rechts ausscherten, um Kibet auf den letzten Metern Richtung Ziel die alleinige Präsenz für Kamerabilder und den Applaus der Zuschauer zu überlassen, bog auch der 31-Jährige kurz in die Wilhelmstraße – was für ein Schockmoment. Denn ehe Kibet von den wedelnden Armen und Rufen der Streckenposten zurück auf die Gerade zum Brandenburger Tor dirigiert wurde, vergingen ein paar Sekunden.

Franziska Giffey gibt den Startschuss

So verpasste Kibet den Streckenrekord knapp, erzielte jedoch die zweitschnellste, je beim Berliner Halbmarathon gelaufene Zeit und zudem in 58:55 Minuten eine persönliche Bestzeit. „Ich wollte deutlich schneller laufen, aber es war schwer in der Kälte“, sagte Kibet.

Er hatte sich wie viele der 30.000 Halbmarathon-Teilnehmer mit Mütze, Handschuhen und Arm-Wärmern auf die Strecke begeben. Den Startschuss zu der Großveranstaltung hatte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey gegeben. „Es ist ein wunderschönes Zeichen für unsere Stadt und für die Freiheit“, sagte sie. Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und leichter Schneefall vor Wettkampfbeginn waren keine idealen Bedingungen für Rekordversuche. Das wolkengraue Wetter, das erst später hin und wieder von Sonnenphasen verdrängt wurde, hatte nicht ganz so viele Berliner an die Straßenränder gelockt wie erwartet.

Diejenigen, die zum Zuschauen kamen, erlebten dennoch einen Streckenrekord im Frauenrennen: die Kenianerin Sheila Kiprotich gewann in 65:02 Minuten. Geführt von Tempomachern passierte die 31-Jährige die 10-Kilometer-Marke nach 30:32 Minuten und lag damit auf Kurs für eine Zielzeit von 64:30. „Aber auf den letzten fünf Kilometern wurde mir dann richtig kalt, sodass ich das Tempo nicht mehr halten konnte“, sagte Kiprotich. Sie gewann vor Jocye Chepkemoi und Irene Kimais, ebenfalls aus Kenia.

Diejenigen, die am Lehniner Platz trommelten, in der Leipziger Straße klatschten oder im Zielbereich jubelten, erlebten auch den Erfolg von Johannes Motschmann mit. Der Mann, der von sich sagt, er sei überzeugter Wahl-Berliner „der veganen Currywurst wegen“, kam auf Platz zehn als bester Deutscher ins Ziel gerannt. Der 27-Jährige, der zum neu formierten neuen Marathon-Team des SCC Berlin gehört, ist allerdings auch ein bisschen Wahl-New-Yorker. Denn nach seiner Zeit auf dem Sportgymnasium in Magdeburg wechselte der 3000-Meter-Hindernis-Läufer mit einem Vollstipendium zum Psychologiestudium ans New Yorker Iona College in New Rochelle.

Gruß an Motschmanns Freundin in New York

Dort bereitete er sich auf die Marathon-Saison vor, dort lief er kürzlich den Halbmarathon im Central Park, dort lebt Motschmanns Freundin Dani. Die wurde im Livestream von Reporter Rene Hiepen dann auch mit einem schwungvollen Gruß bedacht, als sich Motschmann kurz vor dem Potsdamer Platz auf dem Weg zu einer neuen persönlichen Bestzeit von seiner Läufergruppe abgesetzt hatte. Hiepen versicherte Motschmanns Freundin in New York vom Reporter-Motorrad aus: „Er macht das sehr gut. Er ist in toller Form.“

Motschmann reagierte auf der Strecke mit einem erhobenen Daumen. Nachdem er in 61:42 Minuten die deutsche Jahresbestzeit erreicht und den Berliner Rekord von Rainer Wachenbrunner aus dem Jahr 1992 (61:50) gebrochen hatte, sagte er im Zielraum mit einem Handtuch über den Schultern: „Es war mein Ziel, hier unter 62 Minuten zu laufen. Als das TV-Motorrad neben mir war, hat es mich beflügelt. Der Gruß an meine Freundin war eine gute Motivation.“ Und im Vergleich zum hügeligen, welligen Untergrund im Central Park sei der Lauf in Berlin sehr angenehm gewesen.

Katharina Steinruck mag die Kälte

Angenehm fand offenbar am Sonntag Katharina Steinruck die kalten Temperaturen. Die Athletin von Eintracht Frankfurt rannte in langer Lauf-Kleidung ein gleichmäßiges Rennen und legte am Ende sogar noch zu. Mit 69:38 steigerte sie ihre persönliche Bestzeit um 27 Sekunden. „Für mich waren die Bedingungen super, das hat Spaß gemacht. Berlin ist immer mega“, sagte die Gesamtsechste. Zweitbeste Deutsche wurde Laura Hottenrott (PSV Grün-Weiß Kassel) auf Rang elf. Die länger verletzte Deborah Schöneborn vom Marathon Team Berlin kam auf Rang 16 nach 73:19 Minuten ins Ziel und fand: „Es war ein rundes Rennen, ich bin zufrieden.“