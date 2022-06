Nashville - Der Berliner Hany Mukhtar ist in der Major League Soccer zum vierten Mal in seiner Karriere als Spieler der Woche ausgezeichnet worden. Seit seinem MLS-Debüt für Nashville SC vor zwei Jahren hat nach offiziellen Angaben vom Montag kein anderer Fußballer in der nordamerikanischen Profiliga die Wahl mit Stimmen von Journalisten und Fans so oft gewonnen.

Der 27-Jährige hatte beim 3:1 gegen D.C. United am Samstag den dritten Doppelpack der laufenden Saison erzielt und steht nun bei insgesamt acht Toren in 17 Spielen. Seine insgesamt 13 Scorerpunkte sind der geteilte Bestwert in der Liga. Nach MLS-Angaben hat Mukhtar seit dem Beginn der vergangenen Saison mehr Torbeteiligungen als jeder andere Spieler. Nashville steht in der Tabelle nach 17 von 34 Hauptrundenspielen auf Rang fünf der Western Conference.