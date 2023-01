Berliner Hockey-Damen verlieren Hallen-Viertelfinals

Die Damen des Berliner HC und der Zehlendorfer Wespen sind jeweils im Viertelfinale der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft gescheitert. Der BHC verlor am S...

Berlin -Die Damen des Berliner HC und der Zehlendorfer Wespen sind jeweils im Viertelfinale der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft gescheitert. Der BHC verlor am Samstag vor heimischer Kulisse im Cole-Sports-Center mit 3:6 (0:2) gegen den Münchner SC. Die Wespen mussten sich auswärts beim Südmeister Mannheimer HC mit 3:7 (2:4) geschlagen geben. Zweimal Friederike Seifert (23./51. Minute) und Alina Jäger (15.) erzielten die Wespen-Treffer.

Für den BHC war es bereits das sechste Viertelfinal-Aus in Serie. Der letzte Halbfinaleinzug datiert von 2016. „Es ist schade, denn wir hatten die Chancen, nutzen sie aber nicht“, resümierte Trainer Tin Matković. „Ich bin trotzdem stolz auf die Mädels, in ihnen steckt viel Potenzial.“ Der Staffelsieger der Ost-Liga war trotz spielerischer Überlegenheit mit einem 0:2 in die Pause gegangen, ehe Pahila Arnold (32. Minute) und zweimal Anke Gruneberg (58./59. Minute) zum zwischenzeitlichen 1:2 sowie 2:5 und 3:5 verkürzten.