Man hätte sich Fabian Reese in den Kleidern eines Edelmanns vorstellen können – Gehrock aus Samt, Rüschen am Hemd, Locken, die sich unter dem Dreispitz kringeln –, als er nach seinem Elfmetertor an der Seitenlinie des Olympiastadions diese schwungvolle Verbeugung mit galanter Handbewegung Richtung Hertha-Publikum und Fernsehkamera aufführte.



Da hatte Reese gerade im DFB-Pokalspiel kurz vor dem Halbzeitpfiff das 1:0 für den Zweitligisten Hertha BSC gegen den Erstligisten FSV Mainz 05 erzielt. Und kurz nach der Pause konnte man den 25-Jährigen dann auf den breiten Schultern des zweiten Berliner Elfmeter-Torschützen Haris Tabakovic jubeln sehen. Jenes Stürmers, der zunächst einen Handelfmeter verwandelte und dann in der 61. Minute per Kopf das 3:0-Endergebnis für die Berliner erzielte, das Hertha ins Achtelfinale des DFB-Pokals und Erstliga-Schlusslicht Mainz weiter in die Krise katapultierte.

Fabian Reese und Haris Tabakovic: die Lieblinge des Publikums

Und so schwärmte Hertha-Trainer Pal Dardai kurz nach der Partie von seinem Sturm-Duo, das wie schon gegen Paderborn für schnelle Flankenläufe, Torchancen, Treffer, kurz gesagt, für Glanz und Gloria gesorgt hatte: „Was die beiden machen, ist Kunst. Das ist Können, das ist Nase, das ist Gefühl, das ist Talent.“



Da sind zwei, die sich verstehen, die herausstechen, die für Wirbel und Gefahr sorgen können. Zwei, die das Publikum in der Ostkurve und auf allen anderen Plätzen des Olympiastadions liebt. Zwei, die als Sommer-Zugänge nach Berlin kamen, sich schnell zu Identifikationsfiguren entwickelten und denen die Zuneigung des Publikums schon vor der Partie entgegenflog. Als der Stadionsprecher die Mannschaftsaufstellung vorlas, waren es Reese und Tabakovic, die am Mittwochabend von den Fans mit dem Beinamen „Fußball-Gott“ auf den Rasen geschickt wurden. Und so verwunderte es kaum, dass Dardai nach der Partie für sein Sturmduo Hilfe von oben erflehte: „Der liebe Gott soll so nett sein, dass sie gesund bleiben.“

Wobei Tabakovic (29) betonte, dass er „ohne Bälle von Fabi und den anderen“ Mitspielern keine Tore machen könne. Und Reese betonte: „Wir haben gemeinsam verteidigt, gemeinsam angegriffen.“ Die Gemeinsamkeit, die in den vergangenen Jahren oft beschworen, aber selten hergestellt wurde bei Hertha BSC, ist das Element, das die Zweitliga-Mannschaft derzeit trägt.



„Jeder hat nachgedacht, jeder ist immer aktiv geblieben. Die letzten ein, zwei Jahre habe ich so eine kompakte Hertha nie gesehen“, resümierte Dardai, der feststellte, dass elf von elf Berliner Spielern am Mittwoch eine gute Tagesform gezeigt hatten. Außerdem, das betonte der Trainer extra noch mal, sei die Null bei den Gegentoren ganz nach seinem Geschmack: „Dass jeder versteht, man muss die Räume eng halten. Jeder muss mitarbeiten, das ist sehr wichtig für die Zukunft.“

Florian Niederlechner holt den Foulelfmeter für Hertha heraus

Gegen Mainz hatte sich zwar Reese die Auszeichnung als Mann des Spiels gesichert, aber auch ein anderer, der bislang nicht so viel zum Zuge kam, machte auf sich aufmerksam: Florian Niederlechner. Wenn sich Reese und Tabakovic als Edelmann und Künstler verdient machten, so tat Niederlechner dies als Ackerer.



Und da Dardai kein Laptop-Trainer ist und er sein Team auch nicht wie Lego-Bausteine zusammenbaut, sondern als Bauchmensch auf sein Gefühl vertraut, schickte er Niederlechner, anders als in den Spielen zuvor, von Beginn an in den Pokalkampf. „Wenn es um Zweikampf-Führung geht, um Leidenschaft, habe ich das Gefühl gehabt, dass Flo derjenige ist, der sehr hart arbeitet im Training. Er macht Wege. Er hat den ersten Elfmeter herausgeholt. Er geht da rein, wo es wehtut. Er ist ein guter Typ“, sagte Dardai über den 33-Jährigen, der kurz vor der Pause im Mainzer Strafraum gefoult worden war.

Hertha BSC tritt am Sonntag bei Hansa Rostock an

„Dass ich die Chance von Beginn an bekommen habe, hat sich sehr gut angefühlt“, sagte Niederlechner. Der Beweis für seinen Einsatz zeigte sich auf seinem Trikot, das nicht nur blau-weiß gestreift, sondern an Arm, Schultern und Rücken grün und braun vom Rasenkontakt war. „Insgesamt war es eine super Teamleistung und ein hochverdienter Sieg“, analysierte Niederlechner. „Wir haben unfassbar kompakt agiert und richtig gut gepresst. Mainz hatte zwar einen Lattentreffer, ansonsten haben wir aber ganz wenig zugelassen.“



Bevor am Sonntag ab 15.45 Uhr die Begegnungen des Pokal-Achtelfinales ausgelost werden, tritt Hertha (13.30 Uhr/Sky) seine Zweitliga-Partie bei Hansa Rostock an. Dort sind in Toni Leistner und Marc-Oliver Kempf beide Berliner Innenverteidiger gesperrt. Also kommt es darauf an, dass defensiv wieder alle so engagiert mithelfen, wie es Niederlechner vorexerziert hat. Auch Reese und Tabakovic. „Ich liebe sie“, sagte Dardai, „aber ich kritisiere sie auch manchmal wegen ihres defensiven Verhaltens. Da müssen sie sich noch steigern.“