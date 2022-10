Berliner Mukhtar Torschützenkönig in der Major League Soccer Hany Mukhtar hat sich in seiner bislang stärksten Saison zum Torschützenkönig der Major League Soccer gemacht. Es bleibt vermutlich nicht die größte Auszeich... dpa

Los Angels -Der Berliner Hany Mukhtar ist Torschützenkönig in der Major League Soccer. Der 27 Jahre alte Fußball-Profi traf in der Hauptrunde in 33 Spielen 23 Mal für Nashville SC und hatte entscheidenden Anteil daran, dass die Mannschaft in den Playoffs dabei ist. „Auch wenn der Teamerfolg über allem steht, ist so eine Einzelauszeichnung schon was sehr, sehr Schönes“, sagte Mukhtar der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Er holte den Torjägertitel mit einem Tor Vorsprung auf seine beiden besten Verfolger.