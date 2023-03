Berliner Pokal: Dynamo besiegt Altglienicke, Sparta Lichtenberg überrascht

Erst in der Nachspielzeit entscheidet Christian Beck per Elfmeter die Pokalpartie zugunsten des BFC Dynamo. Auch ein Berlinligist steht im Halbfinale.

Hatte Altglienickes Abwehrspieler Stephan Brehmer den Schuss auf der Torlinie in der Nachspielzeit mit der Brust gestoppt? Mit der Hand, Handspiel, entschied der Schiedsrichter und zeigte Brehmer die Rote Karte. Alles Protestieren half Altglienicke nichts: Elfmeter in der Viertelfinalpartie des Berliner Pokals zwischen dem BFC Dynamo und der VSG Altglienicke am Sonnabend.

Torjäger Christian Beck lief an – und traf zum 1:0-Sieg, der dem BFC den Einzug ins Halbfinale sicherte. Im Sportforum Hohenschönhausen hatten sich die beiden Teams aus der Regionalliga Nordost lange ein hochklassiges, umkämpftes Duell geliefert. Mehrmals hatte Altglienickes Offensivspieler Tolcay Cigerci die Chance, einen Treffer zu erzielen. Dann verpasste Cedric Euschen für Dynamo.

Auch nach der Pause spielten sich beide Teams Tormöglichkeiten heraus. Amar Suljic für Dynamo, dann noch mal Euschen, und kurz vor Ende der Partie hätte beinahe Tugay Uzan per Seitfall-Volleyschuss ins Dynamo-Tor getroffen. Doch Kevin Sommer parierte. „Wenn ich hier in die glücklichen Gesichter im Stadion gucke, dann war das heute auch ein Sieg für die Fanseele“, sagte BFC-Trainer Heiner Backhaus.

Am Sonntag folgten der Oberligist TuS Makkabi nach einem 4:0-Sieg gegen SD Croatia sowie der Regionalligist FC Viktoria nach einem 6:1 gegen den FC Liria ins Pokal-Halbfinale. Außerdem setzte sich Berlinligist Sparta Lichtenberg mit 4:2 gegen Oberligist CFC Hertha 06 durch. Die Halbfinal-Paarungen lost der BFV am Montag (17 Uhr) aus.