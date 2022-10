Berliner Profiklubs zeigen Solidarität mit der feministischen Revolution im Iran

Zwischen Feuerfontänen liefen die Spieler der BR Volleys am Sonntag zum ersten Saison-Heimspiel gegen Friedrichshafen aufs Feld der Max-Schmeling-Halle. Noch vor dem ersten Aufschlag verlas der Hallensprecher vor 5200 Zuschauern ein Statement, zu dem im Volleys-Fanblock ein Banner ausgerollt wurde: „Jin, Jiyan, Azadi. Solidarität mit der feministischen Revolution im Iran“, stand darauf. Jin, Jiyan, Azadi bedeutet: Frau, Leben, Freiheit. Dieser Slogan prägt die Demonstrationen, die vor einem Monat nach dem Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini in iranischem Polizeigewahrsam begannen.

Politik ja, Parteipolitik nein

„Auch wir möchten an dieser Stelle unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen – insbesondere mit den Sportlerinnen und Sportlern, die in den vergangenen Wochen Unrecht und Gewalt erfahren haben. Wir solidarisieren uns mit den mutigen Iranerinnen und Iranern, die zurzeit ihr Leben riskieren, um für ihre Werte und ihr Recht auf Freiheit einzustehen“, war durchs Mikrofon zu hören. „Diese Unterdrückung muss ein Ende haben!“

Die Frage, ob der Sport politisch ist, wurde kürzlich erst im Fall des 1. FC Union diskutiert, der sich trotz aller Distanzbeteuerungen der Geschäftsführung von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán instrumentalisieren ließ und sich weniger engagiert im Pushback zeigte als der hochrangige Gast, der plötzlich im Köpenicker Stadion saß.

Müssen, sollen, dürfen sich also Athleten, Vereine, Mannschaften politisch positionieren? „Ich finde, das ist grundsätzlich unsere Aufgabe. Wir sind Leuchttürme, auf die viele schauen. Insofern haben wir einen Wert in der Meinungsbildung. Wir melden uns daher zu Wort“, sagt BR-Volleys-Manager Kaweh Niroomand (69), der in Teheran geboren wurde und seit 1973 in Berlin lebt. „Wir sind sind politisch, nicht parteipolitisch. Uns geht es um eine Positionierung bei Menschenrechten, Grundrechten, allgemeinen Freiheitsrechten. An dieser Stelle ist es die gesellschaftliche Verantwortung des Sports, sich zu äußern.“

Das tat am Wochenende auch Elnas Rekabi bei der Asienmeisterschaft in Seoul. Die Klettermeisterin aus dem Iran nahm im Finale das Kopftuch ab. Iranische Medien waren empört. „Bleibt abzuwarten, wie das Sportministerium auf diese Aktion reagieren wird“, schrieb etwa die regierungsnahe Zeitung Hamshahri. In den sozialen Medien wurde die Sportlerin von Iranern gefeiert. „Wir sind stolz auf dich“, hieß es in einer der zahlreichen Reaktionen auf Twitter. Im Iran protestieren Menschen in vielen Städten, seit die Kurdin Amini am 16. September starb. Sie war von der Sittenpolizei wegen eines angeblich falsch getragenen Kopftuchs festgenommen worden.

Hertha zeigt Solidarität

Auch die ehemaligen Bundesliga-Fußballer Ali Daei und Ali Karimi solidarisierten sich mit der feministischen Revolution im Iran. Beide sind sehr populär in ihrer Heimat. Dem früheren Bayern-Profi Karimi folgen mehr als 13 Millionen Menschen auf Instagram. Der 43-Jährige teilte Videos der Proteste in den sozialen Medien und verurteilte die Brutalität der Machthaber gegen das eigene Volk. Offenbar wurde daraufhin sein Haus beschlagnahmt, ihm droht eine Anklage.

Hertha BSC setzte sich öffentlich für seinen früheren Stürmer Daei ein, dessen Pass kurzzeitig eingezogen worden war. Vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg wurde Herthas Statement im Olympiastadion verlesen: „Bestürzt blicken auch wir dieser Tage in den Iran. Unser ehemaliger Spieler Ali Daei darf das Land nicht mehr verlassen, da er sich für Frauenrechte eingesetzt hat. Wir solidarisieren uns mit dem Herthaner und allen Frauen im Iran, die so mutig sind, für ihre Rechte zu kämpfen.“ Irans Rekord-Nationalspieler Daei (53) hatte dazu aufgerufen, „die Probleme des iranischen Volks zu lösen, anstatt auf Unterdrückung, Gewalt und Verhaftungen zurückzugreifen“. In der Ostkurve zeigten Hertha-Fans ein Plakat mit der Aufschrift „Freiheit für Ali Daei und alle Protestierenden im Iran.“

Volleys-Manager Niroomand sagt: „Wir wissen, dass sich durch ein Banner die Welt nicht ändert. Aber unsere Botschaften der Solidarität werden über die sozialen Medien verbreitet. Den Menschen, die im Feuer des Widerstandes stehen, die ihr Leben riskieren und die mit vielen Opfern bezahlen, tut jede Unterstützung gut.“